Itaipú: entre enero y octubre, Brasil pagó al Paraguay G. 75 por KWh cedido

De acuerdo con los datos que publicó la Dirección Técnica paraguaya de la entidad binacional, entre enero y octubre del presente año, Itaipú suministró al mercado paraguayo 13.669 GWh (1 GWh = 1000 MWh). Destaca igualmente que la central binacional generó en ese lapso 54.706.000 MWh. Por consiguiente, de acuerdo con el Art. XIII del Tratado de Itaipú, 27.353.000 MWh pertenecen al Paraguay.

Si restamos de esta cantidad los 13.669.000 MWh, que según la Dirección Técnica paraguaya del ente binacional, retiró la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la diferencia es la cantidad que el Paraguay “cedió” al sistema eléctrico brasileño en esos 10 primeros meses del año en curso.

El ejercicio, por consiguiente, es como sigue: 27.706.000 MWh - el 50% de la energía que produjo Itaipú - corresponden a nuestro país por el Art. XIII. Como la ANDE pudo aprovechar solo 13.669.000 MWh, la diferencia, o sea 14.037.000 MWh, fue la cantidad de energía eléctrica paraguaya que cedimos al Brasil entre enero y octubre último.

La cantidad “cedida” al sistema eléctrico brasileño, es casi equivalente a la que tuvo a su disposición entre enero y setiembre de este año el Sistema Interconectado de la ANDE, en definitiva el mercado eléctrico nacional: 14.437.834 MWh, según registros del Viceministerio de Minas y Energía del MOPC. Claro, incluyendo las pérdidas de la empresa eléctrica.

Los pagos al Paraguay

Un poco antes, la Dirección Financiera de Itaipú daba a conocer que en ese lapso (enero/octubre) transfirió a nuestro país (Hacienda y ANDE) US$ 351.024.300 en concepto de Compensación por Cesión de Energía, Royalties y beneficios de la empresa eléctrica nacional.

De esa cantidad, destacaremos hoy la “compensación por cesión de energía”, en definitiva el “precio de exportación” de la energía paraguaya en Itaipú”. El último informe acerca de las remesas de Itaipú y a través de Itaipú daba cuenta de que en esos diez meses, en concepto de “Compensación por Cesión de energía”, la binacional giró al Banco Central del Paraguay US$ 145.065.700.

Por lo tanto, para conocer el promedio del “precio” que pagaron desde Brasil al Paraguay por cada unidad (MWh, que es equivalente a 1000 KWh) de energía que les “exportó”, dividiremos US$ 145.065.700 por 14.037.000 MWh. El resultado, US$ 10,13/MWh, o casi G. 75/Kwh, confirma que este valor no es un precio de exportación, tampoco una justa compensación por la entrega de un bien excelentemente cotizado en el mercado regional, más bien algo parecido a una propina.

Si pretendemos averiguar el promedio que nos pagaron por cada MWh en los 38 años de operación de la central binacional (1984/2022), la decepción sería contundentemente mayor, alrededor de US$ 4 por cada 1000 KWh cedidos al Brasil. Los valores de la pretendida “compensación” distan varios dólares de distancia del “Justo precio”, que consagra el Acta Final de Foz de Yguázú de 1966, la matriz del Tratado, que se rescata e incluye en el Considerando del Tratado de Itaipú.

También de los precios actuales del mercado regional. Recordemos, tan solo el peaje que había cobrado el Uruguay a la Argentino por usar este año su línea de transmisión, arañaba los US$ 30/MWh.