Cesión de energía en Itaipú: pagos se reducen 12% en este año

La lista de beneficios que corresponden a nuestro país en Itaipú incorpora la Compensación por energía cedida. Royalties. Resarcimiento a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por cargas relacionadas con Itaipú y utilidad por capital aportado a la entidad binacional.

En el primer caso, que en definitiva se trata del precio real que Brasil paga al Paraguay por su energía excedente en Itaipú, desde enero de 1986 no integra el costo del servicio de electricidad que presta la binacional.

En los once primeros meses de 2022, de acuerdo con las cifras que ayer divulgaron las oficinas paraguayas de la entidad, el gobierno nacional, en concepto de compensación por cesión de energía, recibió a través de Itaipú US$ 161,9 millones, mientras que en similar período del ejercicio precedente ingresaron US$ 183,3 millones. La diferencia entre uno y otro ejercicio fue de US$ 21,4 millones, o sea 11,67% menos en 2022.

En cuanto a los Royalties, “un resarcimiento financiero que perciben los Estados... por la utilización del potencial hidráulico del río Paraná para la producción de energía eléctrica”, según la explicación oficial, la entidad transfirió: US$ 183,09 millones este año y US$ 183,6 millones en 2021.

Remesas por royalties, la diferencia fue mínima este año

En el caso de las remesas por royalties, que integra el costo del servicio de Itaipú y que también se paga al Brasil, en la misma proporción, la diferencia entre uno y otro año entre los montos transferidos es mínima, 0,29% menos a favor de 2021.

En cuanto a los beneficios que pagan a la ANDE, figura en primer lugar el resarcimiento por cargas de administración y supervisión relacionadas con Itaipú y luego la utilidad por capital aportado.

En el primer caso, el pago es mensual, mientras que en el segundo es anual, y consiste en un 12% sobre su participación en el capital que integró, que fue de US$ 50 millones. Estos pagos integran igualmente il costo de producción de Itaipú.

Debe apuntarse que del conjunto de beneficios al que nos referimos, solo este componente aumentó, de US$ 39,1 millones entre enero y noviembre del año pasado a US$ 41,7 millones este año, o sea 6,7% más.

Pagos que hizo en noviembre la binacional

Si limitamos nuestra observación a noviembre, comprobaremos una ligera superioridad de la suma que transfirió la entidad binacional al Paraguay por los tres conceptos, 1,14% (35,3 millones Vs. US$ 34,9 millones). La compensación se mantuvo casi invariable (US$ 17 millones contra US$ 16,9 millones y los Royalties aumentaron casi un 2%.

Sobre las causas de la menor transferencia, en el último párrafo del material de Itaipú se lee que las remesas son posibles: “pese a los efectos latentes de la crisis hidrológica”. Entonces, la causa, tal vez la principal, sería la menor producción, imputable a la sequía.

