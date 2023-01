Flete fluvial más caro le costará casi US$ 4 millones más a Petropar

Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Pedro Román, nuevamente adjudicó la licitación para el “servicio de flete fluvial de hidrocarburos” a la empresa Panchita G. de Navegación, representado por Aureliano González, por US$ 15 millones (contrato abierto). Dicho grupo viene acaparando las contrataciones de la estatal para este servicio.

Por el monto adjudicado, la estatal podrá trasladar un monto máximo de 272.727 metros cúbicos de combustibles, teniendo en cuenta que la petrolera pagará US$ 55 por cada metro cúbico de carburante trasladado desde el Km 171 Río Paraná Guazú hasta Villa Elisa (la ruta más usada).

Sin embargo, si el ente público seguía pagando los US$ 40,5 por metro cúbico como lo venía realizando en el contrato anterior, la estatal iba a pagar solo US$ 11.045.443 millones para trasladar esa misma cantidad de combustible. En cambio ahora con la nueva adjudicación terminará pagando un total de US$ 15 millones. Esto significa que los casi US$ 15 más que abonará Petropar por cada metro cúbico de carburante le costará US$ 3.954.557‬ millones más a la empresa del Estado.

Lea más: Petropar adjudicó flete fluvial de hidrocarburos a mayor precio

Justamente, en un acuerdo anterior con Panchita G. de Navegación, la estatal le venía pagando US$ 40,5 por metro cúbico por el combustible trasladado desde el Km 171 hasta Villa Elisa, pero ahora le abonará al grupo US$ 55 por metro cúbico, según el contrato firmado el 14 de diciembre del año pasado.

Adjudicó por el monto mínimo por elevado precio

Según los datos, Petropar pretendía adjudicar el contrato del flete fluvial de hidrocarburos por un monto máximo de US$ 30 millones, pero por los elevados precios ofertados, adjudicó solo el monto mínimo del llamado a Panchita G., por US$ 15 millones. La estatal ahora alegó que buscará mejores precios.

Lea más: Petropar confirma que vendía diésel por debajo del precio del mercado en periodo de elecciones

“Teniendo en cuenta que el contrato es abierto por un monto mínimo y un monto máximo se cuenta con la posibilidad de utilizar el mismo hasta el monto mínimo establecido a fin de buscar mejores tarifas del servicio en el presente ejercicio”, informaron desde la gerencia de comercio exterior de Petropar.

Pero lo cierto es que la estatal incluso le abonará hasta US$ 80 por metro cúbico a Panchita por el trayecto Dock Sud-Villa Elisa, cuando por este tramo pagaba solo US$ 55 por metro cúbico en el contrato anterior. Asimismo, Petropar desembolsará por el traslado de carburantes desde el km 171 hasta Encarnación y Tres Fronteras (Hernandarias), por el cual pactó US$ 60 y US$ 73 por metro cúbico, respectivamente.

Precio del diésel impactó, dicen desde Petropar

La petrolera pública también resaltó que realizó “todos los mecanismos disponibles para la obtención de precios más bajos para el servicio de flete fluvial”.

Lea más: Petropar volvió a subir el precio del diésel y privados las naftas, pese a críticas

Sin embargo, agregó: “es importante aclarar que este servicio se encuentra directamente relacionado al precio del producto diésel (gasoil), el cual el promedio en junio del ejercicio 2017 rondaba los 337,829 US$/m3 en comparación a noviembre de 2022, cuyo precio promedio orillaba los 881,814 US$/m3, es decir 161% de diferencia entre el costo del producto en julio de 2017 a noviembre de 2022″.

Asimismo, la estatal señaló que la diferencia porcentual en la suba de la tarifa del servicio representa el 35,80%.

Por último, Petropar informó que la firma Panchita G. de Navegación ofreció “un descuento en todos los tramos del servicio de 2 US$/m3, quedando la tarifa para el servicio desde el Km 171 Río Paraná Guazú hasta Villa Elisa a 53 US$/m3″.

Sin embargo, este descuento no figura en el contrato firmado en diciembre con la empresa ni tampoco en ningún documento publicado en el portal de Contrataciones Públicas.