Proceso del billetaje electrónico fue “a medida”, denuncia empresario

Láser Argentina es la operadora del billetaje electrónico en Argentina, donde se tienen años de experiencia en este sistema que permite tener la radiografía del transporte público.

En Paraguay, la implementación del billetaje electrónico surgió en 2011, con el entonces presidente de la República Fernando Lugo, que firmó el Decreto N° 6630 con el cual se creó el régimen de subsidios para el transporte público del Área Metropolitana. Ese documento, en su artículo 12, estipuló que en 6 meses del primer desembolso se debía implementar el billetaje electrónico, pues el objetivo era conocer la cantidad de usuarios y pasajes pagados, ya que el subsidio se comenzaba a desembolsar por cada boleto vendido y con ese sistema, se pretendía transparentar el uso de los recursos públicos así como mejorar el servicio.

Lea más: Critican subsidios a pésimo transporte público de pasajeros

Sin embargo, el proceso de implementación del marco regulatorio y evaluación de las compañías interesadas en ser operadoras del sistema se realizó recién en 2018.

VMT le sacó de carrera

Precisamente, Carlos de Pauli, de dicha compañía y de la empresa “Pay Móvil”, que se presentó para ser operadora del billetaje electrónico de Paraguay, conversó con ABC y contó cómo el Viceministerio de Transporte (VMT), dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), le descartó y al parecer, digitó el proceso para favorecer a los grupos empresariales locales que hoy explotan dicho servicio.

Lamentó las trabas que tuvo, pese a que contaba con la certificación técnica de la empresa extranjera para asesorar al VMT, que en ese entonces estaba bajo la administración de Pedro Britos.

“Ya se venía hablando del billetaje electrónico. Nosotros siempre estuvimos pendientes. Hasta ese momento nadie había hecho una prueba en Paraguay. Nosotros habíamos hecho presentaciones en la Municipalidad de Asunción y en líneas privadas que operaban bajo las exigencias de municipios”, recordó de Pauli. El marco regulatorio local establece que el billetaje electrónico es de alcance nacional, y en una primera etapa se instalaría en el Área Metropolitana, a cargo del VMT.

Justamente, añadió que el VMT permitía que cualquier interesado se presente, sólo debía cumplir con las exigencias, aspectos administrativos. “De acuerdo al marco regulatorio, se tenía que presentar todo lo que pedían y los empresarios elegían con qué empresas trabajar, y para ser una de las compañías elegibles, debía ser homologada por el VMT”, afirmó.

Sin embargo, dicha institución “nunca homologó” a su empresa. “A pesar de que nosotros veníamos (comprometidos) ya con 50 municipalidades y entre ellas, Asunción; y contábamos con 300 buses (homologados). Teníamos todo lo que pedía el marco regulatorio. Pero siempre ponían una traba para no estar homologados (por VMT), con amenazas de que no íbamos a trabajar nosotros en Paraguay. Y así fue”, relató.

De Pauli indicó que es representante de la compañía Láser, operadora del Sistema Único del Billetaje Electrónico (Sube) de Argentina, con el 98% del mercado ese país. “Nosotros pagamos lo necesario para participar en la homologación técnica, que es lo que es realmente vale”, dijo.

Lea más: Sigue incompleto el Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico, que costó US$ 3,9 millones al MOPC

Cuestiones de forma

Dijo que hubo dos aspectos fundamentales para que la compañía quede fuera de competencia, que fueron apenas cuestiones de forma y no de fondo. Uno fue con un error ortográfico del Banco Nacional de Fomento (BNF), en cuyo certificado de no adeudar fue escrito el nombre de la empresa con “b” en vez de “v”; el otro fue contar con una red de recargas local. “Nosotros no queríamos firmar un compromiso con una operadora competidora hasta tanto contemos con la homologación”, explicó.

Indicó que lo del BNF era un error ajeno a la empresa. Luego de presentar las correcciones exigidas por VMT, se le remitió un informe de que se cerró la convocatoria “hasta nuevo aviso”.

Las dos únicas compañías habilitadas para el citado servicio finalmente fueron Epas SA, con la tarjeta Jaha (de Cetrapam, gremio que nuclea a empresarios del transporte e interesados en seguir percibiendo los subsidios), y TDP SA (de Álvaro Wasmosy Carrasco), con la tarjeta Más.

Lamentó que VMT no tuvo en cuenta la experiencia que la empresa podía aportar para el funcionamiento del billetaje electrónico, que hoy a tres años de su implementación no funciona como tal. “Billetaje electrónico es complejo. Acá, hoy sólo funciona como nuevo sistema de cobro”, criticó el empresario.

Lea más: Billetaje electrónico: en días se conocería si Viceministerio de Transporte “repitió” compra

En cuanto a las observaciones hechas por el empresario, el Viceministerio de Transporte había reportado en su momento que la normativa establecía las exigencias aplicadas y que por eso supuestamente Pay Móvil no pasaba los “filtros”. Referente a la homologación obtenida de la firma asesora, se había señalado que “saltó” una etapa sin que VMT lo exija. Lo cierto es que sacaron de competencia a una firma que pudo haber sido una tercera operadora, de modo a que haya más competencia en el servicio local.

No hay control del billetaje tras un fallido contrato

No sólo hay denuncias sobre el proceso de operadoras del billetaje. También sobre el fallido Centro de Control y Monitoreo del Billetaje Electrónico, que no funciona como debería: “24/7″, proveyendo datos de facturación, flota, itinerarios, frecuencia, reclamos, etc. Se adjudicó en 2019 por US$ 3,9 millones al Consorcio Electronic Ticket Control, representado por Angela Marien Ocampos y conformado por la Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan SA (Rogelio Franco Dávalos) y V SAT SA (José Tomás Insfran Rivarola).