Abdo deja caos en la EBY y revisión del Anexo C de Itaipú sin estrategia

Tras 50 años de vigencia del Tratado de Itaipú, se presenta de ahora en más un nuevo escenario, con desafíos en la agenda política, económica y técnica para las próximas décadas, que deberá plasmarse en el proceso de revisión del Anexo C y del documento entero, si así lo dispusieran los gobiernos de Santiago Peña y de Lula da Silva.

Pero el planteamiento y la estrategia que llevará adelante el Paraguay son todavía desconocidos para la población, ya que el gobierno saliente de Mario Abdo Benítez gastó su tiempo en innumerables reuniones y análisis, sin asumir ni embanderarse con ninguna propuesta real, más allá de su oposición a que baje la tarifa tras el pago total de la deuda, conforme lo indica el cálculo que se debe hacer, según el Anexo C del tratado.

En secreto

A punto de un juicio político estuvo Mario Abdo Benítez antes de cumplir su primer año de mandato debido a que el 24 de julio de 2019 se conoció el Acta Bilateral suscrita en secreto el 24 de mayo de ese año por Hugo Saguier Caballero, por entonces embajador paraguayo en el Brasil, y Pedro Miguel Da Costa e Silva, de la Cancillería de ese país. Según las denuncias del propio presidente de la ANDE de aquel momento, Ing. Pedro Ferreira, este acuerdo causaría a la empresa estatal de electricidad un daño patrimonial de US$ 300 millones anuales y permitiría al director técnico brasileño el uso discrecional de 19.000 millones de m3 de agua del embalse de la represa.

Aunque aquel acuerdo fue anulado y fueron removidos los funcionarios que participaron de su negociación, el caso tuvo nulo avance en sus investigaciones por parte de la Fiscalía y quedó en el oparei.

Deuda ilegal

El 19 de julio de 2021, la Contraloría General de la República (CGR), en su informe final sobre la auditoría de la deuda de Itaipú, confirmó las irregularidades que demuestran claramente todas las decisiones que fueron en beneficio de Eletrobras y del Estado brasileño y en perjuicio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y del Estado paraguayo, a pesar de ser la Entidad Binacional Itaipú propiedad del Estado paraguayo y del Estado brasileño en partes iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones.

La deuda ilegal o deuda espuria asciende a US$ 4.193 millones, dijo entonces el contralor Camilo Benítez. Sostuvo la hipótesis de que lo adeudado realmente para la construcción de la Central Hidroeléctrica Itaipú ya habría sido saldado entre los años 2014 y 2016.

Ante este hecho, el presidente Abdo Benítez solo dijo que estudiaría el documento, sin pronunciarse jamás al respecto. Su canciller de ese momento, Euclides Acevedo, manifestó que si se llegara a demostrar que se violó el Tratado, se deberá buscar el resarcimiento y la reparación.

Deuda cancelada

Desde 1974, Itaipú pagó a sus acreedores un total de US$ 63.500 millones por amortización e intereses para la construcción de la central hidroeléctrica. La última cuota se abonó el 28 de febrero de este año, que fue de US$ 115 millones. El pago incluyó costos de la deuda espuria y la doble indexación, que rondaría los US$ 20.000 millones. De esta manera, Paraguay y Brasil obtuvieron un legado patrimonial en igualdad de derechos y condiciones, pero nuestro país aprovechó solo 8,9% de su energía hasta el 2022.

El caos en Yacyretá

El caos financiero en Yacyretá es una consecuencia del caos institucional que en el que la entidad binacional está empantanada hace años. El gobierno saliente no avanzó en su propósito de que el Congreso argentino tratara la Nota Reversal 02/17 (Acuerdo Cartes - Macri), por lo que es necesaria una nueva negociación del Anexo C del Tratado de Yacyretá, que respete los derechos paraguayos sobre el 50% de la energía, cancele definitivamente la deuda espuria que el Gobierno argentino imputa a la entidad binacional, así como la ilegal Nota Reversal de 1992.

El gobierno de Abdo Benítez también fracasó en sus intentos para que el gobierno argentino se ponga al día en el pago al Paraguay por energía cedida, así como en los pagos de la binacional al Paraguay en razón de territorio inundado. Inclusive, el gobierno argentino dejó de abonarle a Yacyretá el monto que esta requiere para su operación, lo que obligó a la parte paraguaya a conseguir un préstamo bancario.

Lo positivo

Subestación

El 14 de julio de 2023 se inauguró la subestación Yguazú en 500 kV y su interconexión a la Central Hidroeléctrica de Itaipú a través una línea de trans- misión en doble terna de 500 kV, que permite técnicamente al Paraguay, retirar toda la potencia que le corresponde.

Línea Paraguaya

Desde diciembre 2019, con la inauguración de la nueva Línea Paraguaya 2 (LP2) y la readecuación de la Línea Paraguaya 1 (LP1), Paraguay puede acceder y disponer de toda la energía producida en la Central Hidroeléctrica Yacyretá, que por tratado le corresponde.

Sincronización

Desde el 7 de diciembre de 2022, la ANDE puso en servicio oficial su Esquema de Control de Contingencias (ECCANDE), que permite la operación sincronizada segura del Sistema Interconectado Nacional, con la centrales hidroeléctricas de Itaipú, Yacyretá y Acaray.

Inversión

La ANDE concretó, en el año 2022, la mayor inversión en infraestructura de su historia, con la ejecución por US$ 333 millones, el cual corresponde a US$ 22 millones superior al último récord registrado en el año 2021, de US$ 311 millones.

Convenios

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficiencia de las redes eléctricas de transmisión y distribución de la ANDE e incrementar la confiabilidad y calidad del servicio de energía eléctrica, Itaipú Binacional se comprometió con la ANDE por un total de US$ 503 millones hasta 2025.

Plan Maestro

Por primera vez se incluyó en el Plan Maestro de Obras de la ANDE 2021-2040, la necesidad de nuevas fuentes de generación.

Lo negativo

Acta secreta

El Acta Bilateral suscrita en secreto el 24 de mayo de 2019 por Hugo Saguier Caballero, entonces embajador en el Brasil, y Pedro Miguel Da Costa e Silva, de la Cancillería de ese país, causaba a la ANDE un daño patrimonial de US$ 300 millones anuales. Fue anulado.

Deuda de Itaipú

Aunque el 28 de febrero de 2023 se terminó de pagar la deuda de Itaipú, quedando esta totalmente amortizada, el gobierno de Abdo Benítez no reclamó la deuda espuria generada a causa del Brasil, que pagó por debajo de la tarifa y generó enormes costos financieros.

Silencio cómplice

Pese a que la auditoría hecha a la deuda de Itaipú, por la Contraloría General de la República, concluye que se violó el Tratado al fijarse un precio menor por la potencia entre 1984 y 1997 en beneficio del Brasil y se generó una deuda ilegal de US$ 4.193 millones, el gobierno saliente no se pronunció al respecto.

Caos en Yacyretá

En el 2014 debió realizarse la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, pero a la fecha estamos con más de nueve años de indecisiones, un caos administrativo y financiero, sin tarifa única, y con atrasos en los pagos de Argentina.

Sin estrategia

En 2022 y 2023, Brasil logró que se bajara la tarifa de Itaipú, pero la compensación por cesión se mantuvo, todo esto sin conocerse una estrategia nacional por parte del gobierno para la revisión del Anexo C ni para los próximos años.

Sin transparencia

Itaipú y Yacyretá se caracterizaron durante este gobierno en querer ocultar sus gastos y documentos, escudándose en la binacionalidad de estas entidades.

Los desafíos

El gobierno de Santiago Peña tendrá varios desafíos en el sector energético, pero los cinco principales serán estos:

1. La revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que es la oportunidad y el contexto que el gobierno debe aprovechar para demostrar que tiene derecho a la plena disponibilidad de su energía para utilizarla o venderla al Brasil a precio justo.

2. La revisión de todo el Tratado de Yacyretá, no solo del Anexo C, y la eliminación definitiva de la deuda espuria de Yacyretá. Además, deberá exigir al gobierno argentino el pago al Paraguay de las deudas correspondientes a cesión de energía y territorio inundado.

3. La situación tarifaria de la ANDE, que actualmente es política y no técnica.

4. La necesidad de una profunda y exhaustiva auditoría de las entidades binacionales debido a la persistente falta de transparencia.

5. Avanzar con las obras pendientes del sector eléctrico para mejorar el sistema de distribución y disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas.