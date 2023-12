La defensa del ministro de Economía al proyecto de Superintendencia de Jubilaciones

Carlos Fernández Valdovinos, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), habló este lunes en ABC TV sobre el cuestionado proyecto ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Dijo que la propia Constitución Nacional en su Artículo 95 señala que el Estado es quien debe supervisar los fondos jubilatorios.

Señaló que esta iniciativa legislativa de ninguna manera tiene como objetivo tocar los fondos jubilatorios, y que sin un ente regulador de los mismos ocurrieron hechos en que ya se tocaron fondos jubilatorios irregularmente porque no existen las reglas. Y citó los casos de préstamos que realizó IPS a empresas privadas, el caso de Caja Bancaría o el caso la Cajubi.

“El hecho de no haber puesto en una ley ese Artículo 95 de la Constitución nos costó muy caro”, afirmó.

El ministro de Economía uso como ejemplo a la Superintendencia de Bancos, que según destacó con su implementación se evitaron las crisis bancarias y es lo que se busca con la Superintendencia de Jubilaciones.

“El concepto acá es lo mismo, se está jugando sin reglas, como fueron los bancos antes del 95 y que llevaron a muchas crisis. Y acá lo que se le quiere poner es marcarle la cancha para que la gente que está administrando esos recursos deje de tocar la plata que pertenece a los trabajadores y jubilados”, puntualizó.

El origen del proyecto de Ley

Fernández Valdovinos recordó que esta propuesta fue hecha por las Centrales Obreras reconocidas y con los empresarios. “Ustedes hagan con los empresarios lo que mejor les parezca”, expresó el ministro a los representantes sindicales.

Una vez que se terminó esa redacción hubo intervención del gobierno para ajustar los detalles de los artículos, contó Fernández Valdovinos. “Fueron mínimos los cambios que estuvimos haciendo”, remarcó.

“En términos de socialización con la gente interesada, creo que hicimos mucho trabajo porque el origen son justamente las Centrales Obreras, junto con los empresarios, que son los dos grandes interesados en que esto salga”, reiteró.

Los artículos cuestionados

Con respecto al artículo 43 que se refiere a las “Derogaciones”, en el que se habla del artículo 27 del Decreto - Ley 1860/50 que modifica la ley que crea el Instituto de Previsión Social. Sobre este punto, aseguro que el párrafo que dice que “el IPS no podrá otorgar prestamos al Estado, a los entes descentralizados, a los municipios y gobernaciones”, no se hace una derogación sino una modificación con este proyecto.

Sobre los bonos soberanos, afirmó que es una forma de instrumentalizar un préstamo al Estado, por tanto, existiendo esa prohibición, IPS no podrá adquirir bonos del Estado tampoco.

“Si la ley dice, no podés darle préstamo al Estado, no se le puede dar a través de bonos, en forma indirecta, a través de un documento, a través de un contrato, no se puede y no se puede”, insistió.

Otro artículo cuestionado es el 31, que habla sobre la Revisión de las actuaciones durante la intervención de Entidades. Afirmó que esta protección legal se da solo en la adecuación y en la intervención.

Argumentó que es necesario que durante una intervención se tenga una cierta protección legal, es una práctica común que se hace a nivel internacional, añadió.

“Vos entrás intervenís, desplazas una administración y no tenés esta protección legal durante esta intervención. Qué pasa, te van a empezar a demandar, te van a meter una medida cautelar y se queda la caja de jubilación sin ninguna administración”, justificó. “Esto es un caso típico que ocurre cuando no tenés protección legal”, agregó.

“Es una cuestión legal para que le dejen hacer su trabajo de interventor mientras dure la intervención”, insistió.

También, señaló que esta ley hace responsable al interventor si comete alguna irregularidad durante la intervención.

“Lo hemos redactado mejor de tal manera que quede claro que esto solamente es durante la intervención”, reiteró.

“Una ley muy necesaria”, afirmó Fernández Valdovinos

Finalmente, Carlos Fernández Valdovinos aseguró que la ley de Superintendencia de Jubilaciones, es un marco legal necesario.

“Una ley muy, pero muy necesaria, para garantizar a la gente que está más desprotegida, que es justamente la gente que tiene como único ingreso su jubilación”, expresó.

“Necesitamos proteger la jubilación de la gente”, reflexionó.