Transportistas optimistas ante habilitación de carril exclusivo

El presidente de la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram), Rolando Zuccolillo, se mostró optimista con la implementación del carril exclusivo sobre ruta RY03, exTranchaco, que rige desde este lunes, según declaró a ABC.

“Estamos viendo de forma satisfactoria que se haya habilitado el corredor exclusivo, ya que ello permitirá agilizar la velocidad de los buses”, afirmó. Aclaró que aún no dispone de suficientes datos para determinar en cuánto tiempo ya se optimizó la frecuencia de los buses.

El gobierno de presidente Santiago Peña habilitó un tramo de 11 kilómetros, ida y vuelta, como paso exclusivo para los colectivos. Se trata de un proyecto piloto para mejorar el servicio de transporte público en el Área Metropolitana de Asunción.

Ahora se deben concentrar los esfuerzos en la educación vial, opinó Zuccolillo.

Los pasajeros reclaman constantemente la excesiva demora que deben soportar para esperar colectivos, y una vez que aparecen los buses se viaja hacinado o simplemente ni siquiera se puede subir al vehículo porque se encuentra abarrotado de gente. Para atender esta situación, el primer paso que se da es el carril exclusivo de buses, y así agilizar su circulación.

Zuccolillo mencionó que este sistema se podría replicar en otros tramos de arterias importantes de circulación que tengan espacio suficiente, de cuatro carriles, como para destinar también una vía exclusiva para los buses.

Subsidios al día pero Transporte sigue aplazado en transparencia

Zuccolillo aprovechó la ocasión para calificar de positivo el mensaje político dado por Peña en una reciente entrevista referente a la importancia para los transportistas que el Estado se encuentre al día con el pago de subsidios. Subrayó que los empresarios necesitan de capital para operar, pues incide directamente con la calidad de la prestación.

Por otra parte comentó que el gobierno está prácticamente al día con los subsidios, sólo falta un saldo de octubre y noviembre, y se aguarda el desembolso de diciembre, que será con un nuevo sistema y el monto será superior a lo que se cobraba cada mes.

En el portal del Viceministerio de Transporte (VMT) se dispone de un espacio en donde se reportan los pagos de subsidios pero el mismo no ofrece información actualizada, pues ya se saldaron las deudas de agosto y setiembre, pero sin embargo no figuran. Se requirió a la Dirección de Comunicación y hasta el momento sólo respondieron con promesas de actualización, que no se concretan.

La falta de transparencia es una cuestión que se cuestiona hace años. De hecho, por esa razón, el Senado planteó modificar la Ley N° 5282 de Libre Acceso a Información Pública para que la publicación de datos del transporte público sea obligatorio.