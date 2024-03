DNCP detecta que bienes del centro del billetaje no tienen garantías

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, identificó 43 ítems que no contaban con las garantías exigidas y artículos que no se adecuan a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del contrato del centro de monitoreo del billetaje.

Eso, sumado a otros incumplimientos, motivó la inhabilitación de la proveedora a contratar con el Estado durante 8 meses. Se trata del consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos Ortega, que fue adjudicado en 2019 por US$ 3,9 millones para construcción, equipamiento e instalación del software del “cerebro” del cobro electrónico.

El consorcio está integrado por la Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan Sociedad Anónima (representada por Rogelio Franco Dávalos) y V SAT SA (José Tomás Insfrán Rivarola).

Entre los bienes detectados que no cuentan con garantías están las sillas intelocutoras y giratorias, sofá, escritorios, armarios, impresoras, teléfonos y equipo de central telefónica, además de cableado, aires acondicionados, componentes de computadoras.

Tampoco tienen garantías el módulo de grabación del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), grabador de vídeo en red, cámara bullet y cámara domo, además de pantallas/monitores LED de 55″, 49″ y 24″, lector de huellas dactilales, entre otros.

Esta falta de garantías se suma al hecho de que varios ítems aparecen en acta como recibidos pero en la verificación in situ no se encontraron, determinando una diferencia de G. 496 millones. Asimismo, no se entregaron los componentes de control de frecuencia de buses en tiempo real, señala la DNCP.

Debido a que se trata de componentes elementales para el control de la prestación de los transportistas, el Viceministerio de Transporte anunció recientemente que está desarrollando el sistema para cubrir esa necesidad, según se había reportado desde la institución.

Ayer ABC intentó conocer comentarios del viceministro Guido Benza sobre lo detectado por la DNCP pero no lo logramos hasta el cierre de esta edición. El gobierno no informó si tomará alguna medida por la inacción de exautoridades del VMT en precautelar los intereses del Estado y el aparente conflicto de intereses por parte del exviceministro Víctor Sánchez, quien era “juez y parte” en el contrato, pues era personal de la proveedora y al mismo tiempo, autoridad de la insituión.

Contraloría sigue la indagación

Ante esta situación, la Contraloría se encuentra investigando el contrato del centro de monitoreo, tras una auditoría interna del Ministerio de Obras Públicas al contrato.

La institución reportó que se encuentra en la etapa de trabajo de campo, con relevamiento de informes. Contrataciones realizó tres indagaciones diferentes y todas confirmaron anomalías, y el caso lo archivó tras la inhabilitación. Ahora queda en cancha de CGR detectar posibles indicios de hechos punibles.