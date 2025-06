Fernández Valdovinos buscará en París y Lisboa “reforzar vínculos”

Ante la ausencia del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia de la República designó al viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera, como ministro sustituto.

El informe del MEF señala que Fernández Valdovinos llevará adelante una agenda de cooperación internacional en las ciudades de París y Lisboa, del 9 al 15 de junio del presente año.

“El objetivo del viaje es reforzar los vínculos multilaterales y promover una mayor integración de Paraguay en espacios internacionales orientados al desarrollo económico”, refiere la nota.

La agenda del ministro incluye la firma de un acuerdo de asociación para actividades de cooperación entre el MEF y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

También participará de una sesión del comité de relaciones exteriores de dicha organización, ambas actividades se realizarán en la capital francesa.

En Lisboa, Fernández Valdovinos tomará parte en la 15th Commerzbank Emerging Markets Macro Conference – “Navigating Through Global Changes: Impact on EM Economies”, indica el informe.

La nota justifica el nuevo viaje del ministro señalando que “esta participación se enmarca en los esfuerzos del Gobierno Nacional por posicionar activamente al país en los principales foros económicos internacionales y atraer cooperación técnica que contribuya a la implementación de las mejores prácticas para el diseño y ejecución de las políticas públicas”.

Los viajes del ministro

Fernández Valdovinos en abril estuvo en Washington DC participando de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego en Nueva York, como parte de la delegación que acompañó al presidente de la República, Santiago Peña,

En marzo participó en Santiago de Chile de la CLXXXIV Reunión del Directorio de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y de 65° Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Antes de este evento, estuvo en San Pablo, Brasil, en un “Desayuno con el Ministro de Economía y Finanzas de Paraguay”, organizada por el banco Itaú BBA.

En febrero, estuvo en Boston y Nueva York, Estados Unidos, para la colocación de bonos soberanos por un monto equivalente a US$ 1.200 millones.

La ruta de viajes en misión oficial del ministro incluyó el año pasado Estados Unidos, en varias ocasiones; Londres, Reino Unido; París, Francia, Israel, República Dominicana, Bolivia, Perú, Brasil y Uruguay.

En 2023, luego de asumir el cargo de ministro en agosto, en los siguiente meses viajó a España, Estados Unidos, luego a Marruecos, París, Dubai y, posteriormente, a Río de Janeiro, Brasil.