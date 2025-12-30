OTEP-A rechaza reforma de la Caja Fiscal y advierte que afectaría negativamente

La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-A) expresó su rechazo al proyecto de reforma de la Caja Fiscal presentado hoy por el Ejecutivo. El secretario general del gremio, Gabriel Espínola, señaló que la iniciativa “no es aceptable” y que perjudica directamente a los docentes al elevar la edad jubilatoria y aumentar los aportes de los trabajadores.

Lea más: Cambios en jubilaciones: Ejecutivo presenta proyecto de reforma de la Caja Fiscal

Según el proyecto, la jubilación se fijaría entre 57 y 62 años, con una contribución estatal inicial del 3%. Espínola advirtió que la propuesta “no ofrece ningún beneficio” para el sector educativo y desconoce las condiciones de trabajo y salud del sector.

Denuncia “discriminación” frente a otras instituciones

El dirigente cuestionó que policías y militares mantengan un régimen distinto, con jubilación extraordinaria tras 20 años de servicio sin requisito de edad, mientras que a docentes y universitarios se les impone un límite etario. “No hay equidad”, afirmó.

Desde la OTEP-A sostienen que el déficit atribuido a la Caja Fiscal “no se explica” en el caso de la educación, ya que se cubre con superávit de otros sectores civiles. También señalaron que la reforma estaría alineada a compromisos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, vinculados a desembolsos de créditos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ratifican colapso en 2028 de Caja Fiscal y plantean Bicameral para cuando llegue reforma del Ejecutivo

El gremio confirmó reuniones internas y gestiones con legisladores para participar del debate parlamentario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Fernández Valdovinos, presentó hoy oficialmente el proyecto, mientras que la Comisión Permanente del Congreso anunció audiencias públicas para “salvaguardar las jubilaciones”.

Lea más: Caja Fiscal: Fernández Valdovinos dice que urge la reforma

La OTEP-A insistió en una reforma “progresiva y equitativa”, con mayor aporte patronal y administración transparente, y advirtió que, de avanzar el texto actual, el sistema volvería a enfrentar un colapso en pocos años.