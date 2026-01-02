Operativo Reyes 2026: Comuna busca evitar habituales desmanes

Alejandro Buzó, director de Mercados Zonales de la Municipalidad de Asunción, señaló que trabajan en una planificación estratégica para el Operativo Reyes 2026, un evento que congrega cada año a miles de personas para la compra de juguetes sobre la avenida Eusebio Ayala, en inmediaciones del Mercado 4.

El objetivo principal, dijo Buzó, es garantizar que la actividad comercial se desarrolle con fluidez y sin los desbordes habituales que cada año reportan los vendedores. Uno de los principales factores es la transparencia en el costo del canon, para proteger a los vendedores genuinos del mercado.

Buzó recordó que en años anteriores, grupos externos acaparaban espacios públicos para luego revenderlos a precios exorbitantes. “Ese es un trabajo que se está haciendo y nunca se hizo con esta planificación, precisamente para tratar de prevalecer los costos que corresponden y que se ordene bien lo que es la venta”, agregó.

Otra de las estrategias a las que apuntan es lograr que los clientes no se aglomeren de forma innecesaria sobre la avenida. “Muchos de los vendedores también tienen sus puestos dentro del mercado y a veces hasta es más cómodo pasar por alguno de los locales y comprar más tranquilos”, dijo.

Crece la cantidad de acreditados

Alejando Buzó recordó que el registro para comerciantes que quieran habilitar sus puestos sobre Eusebio Ayala sigue abierto en el portal oficial de la Dirección de Mercados Zonales. Al cierre de esta edición, los inscritos eran cerca de 250, superando el 80% de de los 300 lugares disponibles.

Buzó señaló que hay mucha expectativa, dado que normalmente los registros suelen dispararse a último momento.

Para operar sobre la avenida, los comerciantes deberán pagar un canon diario de G. 30.000, además de un un pago único del mismo monto por el carnet de habilitación.

Esperan ventas récord

Los comerciantes, por su parte, mantienen una expectativa de ventas récord para esta festividad de los Reyes. José Mendieta, quien lleva años vendiendo piletas y accesorios en el sitio, confía en que este año la demanda será muy alta.

“Y esperando a la gente que venga por el tema del calor para poder refrescarse. Hay ofertas de muy baratas, tenemos a partir de G. 5.000, que son los salvavidas, hasta piletas armables con filtro, que pueden costar hasta G. 800.000. Depende el cliente, de lo que quiera ya", dijo.

Mendieta agregó que ya tiene suficiente experiencia acumulada, lo que les permite estar listos para recibir a la gran multitud de cliente.“Cada año también vendemos bien, no nos quejamos y ojalá que hoy rompamos récord”, agregó.

El comerciante señaló que se encuentra apostado en el sitio ya desde el 8 de de diciembre y pagando por cuatro lugares de 9 metros cuadrados. Remarcó que estar presentes con tanta antelación les permite posicionarse mejor ante la competencia que llega en enero.

Clientes también se adelantan

Pero los comerciantes no son los únicos que ya adelantan el movimiento por la zona. Los padres, cariñosamente apodados como los “ayudantes de los Reyes Magos”, ya empezaron a recorrer los puestos buscando las mejores ofertas.

Gustavo Pintos, un padre de familia que estuvo este viernes por la zona, dijo que su objetivo principal era adelantar las compras para más tranquilidad. “Íbamos camino al trabajo y decidimos aprovechar, ya que estamos cerca y que todavía no hay esa masividad de la gente, porque después terminamos con el tira y afloje ya con otra gente, peleándonos por algún juguete”.

Pintos señaló que muchas veces, por el apuro de la gente por comprar los regalos, puede suceder lo mismo con los precios, que hasta ahora son bastante razonables en comparación con los que rigen bajo alta demanda. “A uno le compramos una bicicleta y al otro patineta. La que conseguí estaba a G. 950.000, un precio muy bueno para lo que es una bicicleta”, dijo.