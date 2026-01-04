Se iniciaron trabajos para definir los polos industriales del país

El Instituto Nacional de Estadística (INE) inició los trabajos junto con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la elaboración del Mapa Nacional de Polos Industriales del Paraguay, una herramienta que, según se informó desde dicha institución, será clave para el ordenamiento territorial de la inversión productiva y la planificación del desarrollo industrial del país.

De acuerdo con lo explicado, la iniciativa busca identificar las zonas más adecuadas para la localización de parques industriales, a partir del análisis de variables logísticas, productivas, demográficas y territoriales, con el objetivo de orientar tanto la inversión pública como privada y reducir las asimetrías en el desarrollo regional.

Durante una reciente reunión interinstitucional virtual, Iván Ojeda, director del INE, destacó que la institución pondrá a disposición del proyecto su amplia base de datos y herramientas de análisis, entre ellas el Portal Geoestadístico, que integra información sobre infraestructura vial, variables sociodemográficas y resultados del Censo Nacional 2022.

En ese marco, también se presentaron herramientas como el mapa de pobreza y el Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL), éste último desarrollado junto con el Ministerio de Trabajo, que permitirá analizar la disponibilidad y características de la mano de obra en las distintas regiones del país.

Marco industrial y ordenamiento territorial

Desde el MIC, autoridades del área de política y fomento industrial señalaron que el trabajo técnico se desarrolla en paralelo a la construcción de un nuevo marco normativo para el sector, con el fin de alinear la planificación territorial con la estrategia industrial del país.

El proyecto contempla también la elaboración de un mapa de sectores industriales, que permitirá identificar dónde se localizan las industrias actualmente y qué tipo de actividades productivas tienen mayor potencial de desarrollo en cada zona.

Por su parte, representantes del MEF destacaron la importancia de contar con información georreferenciada para mejorar la toma de decisiones en materia de inversión pública, infraestructura y desarrollo regional.

Según se informó, el proyecto cuenta con el acompañamiento de consultores especializados en ordenamiento territorial, logística e infraestructura industrial, con experiencia en el desarrollo de plataformas productivas y logísticas en distintos países y regiones.

Pilar para el desarrollo económico

Desde el MIC destacan que los parques industriales constituyen un pilar del desarrollo económico, al ofrecer infraestructura adecuada, servicios especializados y un entorno favorable para la inversión, la innovación y la generación de empleo.

Bajo esta perspectiva, el proyecto apunta a pasar de un crecimiento industrial disperso a uno planificado, reducir costos logísticos, mejorar la competitividad y promover una mayor diversificación productiva.

