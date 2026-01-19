Importadores ven oportunidad en acuerdo Mercosur-UE para consumidores

Según un comunicado del gremio empresarial, la firma del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea representa un “salto cualitativo” y una “oportunidad” para los consumidores de ambos bloques.

La asociación añadió que, con este pacto, se posibilita la incorporación de nuevas marcas y proveedores al sector importador y comercial paraguayo. Mencionó específicamente sectores como el textil y el de calzados, lo que posibilitará que las multitiendas miembro ofrezcan una mayor variedad de productos y nuevas opciones a sus clientes.

La entidad resaltó que se brindará a los consumidores “el acceso a marcas y diseños europeos creando así mejores oportunidades de consumo”.

En este contexto, el gremio abordó la preocupación sobre el impacto en la industria local, y señaló que las multitiendas asociadas aumentaron la incorporación de producción nacional, hasta alcanzar el 70% de los productos que comercializan, desde el inicio de la pandemia.

ASIMCOPAR atribuyó este aumento al desarrollo de pequeñas y medianas empresas (mypimes) que se han convertido en sus “proveedores permanentes”. De este modo, la entidad sostuvo que el acuerdo no supone un peligro para los productores nacionales; de hecho, complementa las ofertas existentes.

Finalmente, subrayó la necesidad de que el Congreso Nacional dé luz verde al acuerdo, considerándolo una “importante oportunidad”.

Pendiente de aprobación parlamentaria

Tras 25 años de negociaciones, el pasado sábado se firmó el acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE).

Para su plena vigencia e incorporación al derecho interno, la Constitución Nacional indica en sus artículos 141 y 202 (inc. 9) que es indispensable que el Congreso Nacional dicte una ley de aprobación, paso previo a la ratificación final por parte del Poder Ejecutivo.

Se anticipa que el pacto fomentará las exportaciones, captará inversiones y creará puestos de trabajo en ambas regiones. No obstante, aún existen inquietudes en Europa referentes a la competencia en el ámbito agrícola y en ciertos sectores industriales de Sudamérica.