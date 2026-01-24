Caja Fiscal: Reforma “compra tiempo” para evitar un colapso financiero, advierten en la UIP

En entrevista con ABC, el ejecutivo técnico detalló que la posición de la unidad especializada de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) se basa en los preocupantes datos compartidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según la cartera económica, el déficit de la Caja Fiscal cerró en el 2025 en aproximadamente US$ 380 millones, equivalente al 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Para el economista, sin una próxima intervención, ese “rojo” se multiplicaría por cinco en la próxima década.

“La propuesta del MEF no soluciona estructuralmente el problema, pero compra tiempo y evita un colapso financiero que terminaría siendo mucho más costoso para toda la sociedad”, afirmó Fernández.

Señaló con énfasis que cada año de demora aumenta el costo económico, social y político de la eventual solución.

Críticas a las alternativas de financiamiento

El Centro de Estudios Económicos (CEE) de la UIP analizó las alternativas de financiamiento planteadas por los sectores afectados por la reforma, es decir, por las fuerzas públicas y sector docente.

Respecto a la propuesta de imponer una tasa al agro para cubrir el déficit, específicamente a los cultivos de soja y arroz, Fernández la caracterizó como una propuesta “económicamente equivocada y socialmente injusta”.

Argumentó que cargar el déficit sobre un sector específico erosiona la ventaja competitiva estructural de Paraguay, basada en un esquema impositivo simple y de baja presión tributaria.

“Paraguay compensa sus costos adicionales, como su condición mediterránea, con impuestos bajos y previsibilidad fiscal. Introducir tasas en el agro no solo afecta la inversión y el empleo, sino que no alcanza ni remotamente para cubrir un déficit que seguirá creciendo”, explicó.

En esa línea, añadió que la propuesta sentaría un mal precedente, lque podría perjudicar a otros sectores productivos en el futuro.

Aporte estatal del 14% es inviable

El economista también desestimó la alternativa planteada por sectores docentes de elevar el aporte estatal al 14% por cada trabajador, en lugar del 3% propuesto por el Ejecutivo.

Desde el CEE, esta opción es vista como “financieramente inviable”, ya que traslada el problema directamente sobre el Presupuesto General y, por ende, a toda la ciudadanía vía impuestos.

Fernández explicó que, actualmente, el sistema previsional público ya recibe un aporte implícito del Estado, que se financia con impuestos generales. Señaló que “el déficit actual ya lo estamos pagando todos, solo para sostener beneficios” de ese sistema.

Asimismo, destacó la existencia de lo que llamó una injusticia estructural: “La mayoría de los paraguayos no accede a una jubilación, pero termina financiando jubilaciones con tasas de sustitución muy superiores al promedio regional. En términos simples: se le pide más esfuerzo a quienes ni siquiera van a jubilarse. Eso no es sostenible ni equitativo”.

Costo político Vs. costo de la inacción

Ante el argumento que la reforma es difícil de ejecutar en un año electoral debido a su alto costo político, el ejecutivo técnico replicó que el costo de no hacer nada es “infinitamente mayor”.

“Postergar la reforma por razones electorales es una decisión miope. Los números no esperan calendarios políticos”, advirtió.

Sobre las consecuencias de seguir sin una reforma, respondió que el déficit de la Caja Fiscal absorberá recursos equivalentes a hospitales, escuelas y programas sociales prioritarios, obligando a un ajuste futuro “mucho más doloroso”, probablemente a través de fuertes aumentos de impuestos o recortes abruptos del gasto.

“Gobernar también implica tomar decisiones impopulares cuando son necesarias. Esta es una de ellas”, apuntó Fernandez.

También hizo referencia a la idea de financiar el déficit con un aumento del IVA del 10% al 14%, a la que calificó como un “error grave”, que terminaría afectando la imagen de previsibilidad del país y castigaría a la población de forma regresiva.

El profesional insistió en señalar que el país tiene un problema estructural más profundo, y apuntó que los sistemas de reparto fueron diseñados antes de la transición demográfica.

“Hoy tenemos menor crecimiento poblacional y mayor esperanza de vida. En ese contexto, todos estos sistemas, sin ajustes, colapsan. Paraguay no es la excepción”, dijo.

Fernández concluyó señalando que la reforma del MEF no es perfecta, pero es el mínimo indispensable para evitar una crisis mayor. “Seguir buscando atajos o parches solo encarece la factura que, tarde o temprano, terminará pagando toda la sociedad”, sentenció.