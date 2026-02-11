Caja fiscal: empresariado lamenta que no se avance con tratamiento de la reforma

La decisión de los senadores de postergar el tratamiento de la Ley de Reforma del Régimen de Jubilaciones del Sector Público, o Caja Fiscal, generó todo tipo de reacciones tanto a favor como en contra. Si bien este aplazamiento dará lugar a un debate más amplio con los sectores afectado y para la conformación de una mesa técnica; desde el empresariado lamentaron la postergación del tratamiento de esta ley que consideran urgente y que ya no puede esperar.

“Lamentamos que no se avance en el tratamiento de una reforma que es necesaria para asegurar la sostenibilidad del sistema previsional y la previsibilidad de las finanzas públicas” afirmó Enrique Duarte, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).

Duarte refirió que las decisiones que se postergan hoy terminan encareciendo el problema mañana y afectan a toda la sociedad.

“Este es un tema estructural que necesita resoluciones y decisiones oportunas. La postergación genera preocupación porque se trata de un sistema que ya muestra señales claras de desequilibrio y cuya reforma no puede seguir demorándose”, reiteró el titular de la UIP.

Debate con objetivos claros

Si bien el empresario reconoció que el diálogo es importante y siempre necesario, añadió que este debe estar acompañado de un objetivo claro y plazos definidos.

“Este es un debate que se viene postergando desde hace décadas y que ya no admite más dilaciones. Las reformas previsionales requieren liderazgo, responsabilidad institucional y visión de largo plazo” aseveró.

Dijo además que seguir postergando definiciones transmite incertidumbre, afecta la previsibilidad económica y traslada el costo de la inacción hacia adelante, con consecuencias para el Estado y para las futuras generaciones.

Por su parte, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP) Iván Dumot, afirmó que la reforma de la Caja Fiscal es “imperiosa y necesaria” y advirtió que el análisis en el Parlamento no debe prolongarse, porque la medida debe ser una prioridad.

Esperan una solución rápida

En esa línea, el titular del CIP, mencionó que desde la perspectiva del sector empresarial, esperaban una solución rápida para este proyecto. Aunque reconoció que la mejora que propone no resuelve de manera definitiva la situación de la Caja Fiscal, dado que se habla de una reducción del 60% del impacto.

“No se trata de una reforma absoluta y tan profunda, sino de lo que se puede hacer en la actualidad, más allá de lo que debería realizarse hoy”, explicó.”

Respecto a la postergación del estudio de la reforma hasta el próximo 25 de marzo, debido a que algunos parlamentarios consideran necesario un mayor análisis y socialización del tema, Dumot fue categórico y destacó que el espacio de diálogo debe tener un plazo límite.”

En ese sentido, el gremialista indicó que “no se puede no estar abierto”, especialmente si el Parlamento se sienta con los sectores afectados y abre un espacio de diálogo para comprender mejor cualquier aspecto del proyecto que no haya sido considerado correctamente.

No puede ser un diálogo abierto tiempo indefinido porque esto tiene que ser prioridad de tanto del sector del poder ejecutivo como del poder legislativo, encontrar una solución lo más rápida posible y aplicarlo porque el taxímetro corre en contra de lo que aportamos impuesto hoy y estamos pagando estas inconsistencias que se vienen haciendo con la Caja Fiscal desde hace muchos años”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Economía Carlos Fernández dijo estar de acuerdo en busca un espacio de tiempo para escuchar sugerencias y evitar que se apruebe de manera atropellada.

Entre los parámetros necesarios para la estabilidad de la Caja señaló que se tienen que revisar: la edad mínima para jubilación como punto central, la tasa de sustitución, los años de aporte, el aporte estatal.