Docentes “dialogan” sobre Caja Fiscal, pero irán a huelga el 25 de marzo

Ayer se llevó a cabo una sesión extraordinaria en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, presidida por Silvio “Beto” Ovelar, para instalar una mesa de trabajo y debatir sobre el proyecto de reforma de la Caja Fiscal antes de su tratamiento en la Cámara Alta, previsto para el 25 de marzo.

Participaron el ministro de Educación, Luis Ramírez; representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y varios líderes de los principales gremios del Magisterio Nacional.

El sector de los docentes es el más deficitario tanto del Programa Civil como del Programa No Civil dentro del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público o Caja Fiscal. En 2025, cerró con un saldo negativo de US$ 174 millones.

Ante este escenario, representantes de diversas asociaciones de docentes, senadores y otras autoridades, coincidieron en que existe la necesidad de una reforma integral de la Caja, pero dijeron que esta debe tener el mayor consenso posible entre el Ejecutivo, el Parlamento y sectores afectados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP-A), enfatizó que la “recuperación de la credibilidad y confianza” hacia las autoridades se basa en un proceso “transparente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ese motivo, el sector solicitó numerosos informes pormenorizados tanto al MEF como al Ministerio de Educación y Ciencias, como los intereses generados por los fondos ubicados en bancos, la cantidad de docentes activos que se jubilarían a diferentes edades en el corto plazo, entre otros datos que permitan un análisis claro de la situación.

Huelga para el 25 de marzo

Luego de la reunión en el Congreso, el titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, habló de las medidas que el sector planea ejecutar en el marco del próximo estudio del proyecto de ley en el Senado.

Según comentó a la prensa, la FEP iniciará las clases este 23 de febrero, pero se organizarán para una gran movilización el 24 y 25 de marzo. Este último día se prevé una huelga.

Por su parte, desde la OTEP-A también afirmaron que las clases arrancarán este mes, pero con protesta de parte de los trabajadores de la educación “y los propios estudiantes”.

Lea más: Caja Fiscal: senador advierte crisis en seguridad si se fuerza la reforma sin consenso

Temen “cortina de humo”

Dichas medidas de fuerzas se anunciaron ante la desconfianza hacia los votos que finalmente decidirán los parlamentarios, más allá de las promesas y discursos.

La principal preocupación de los sindicatos, según lo señalado, gira en torno a que el debate en el Senado sea una mera formalidad o una “cortina de humo” para permitir la sanción ficta del proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados.

MEF reitera necesidad de ajustes

Por su parte, los técnicos del MEF centraron sus ponencias en la justificación de los ajustes propuestos al sistema actual y tomaron nota de los pedidos de informe por parte de los docentes y senadores.

El viceministro de Administración Financiera de dicha cartera, Oscar Lovera, indicó que tomaron nota de toda la información requerida por los gremios “para dar precisión a los puntos solicitados”.

En respuesta a las críticas sobre la necesidad de cambios, el viceministro argumentó que la persistencia del déficit, que en el mes de enero de este año acumuló un saldo rojo de US$ 30 millones, justifica la necesidad de los ajustes paramétricos.

Asimismo, señaló que el informe actuarial completo sobre el cual se basó el proyecto del Ejecutivo ya está publicado en la web del MEF, así como también los cálculos sobre la versión aprobada en Diputados.

Lea más: Caja Fiscal: retiros tempranos son la causa principal del déficit, según especialista actuarial

No habrá sanción ficta, según Ovelar

El senador Silvio Ovelar, a su vez, aseguró de manera enfática su rechazo a la posibilidad de una sanción ficta del proyecto aprobado en Diputados.

Afirmó que la reforma de la Caja es demasiado importante como para recurrir a una aprobación automática.

“Yo no me voy a prestar a ese tipo de jugada. Podemos tener nuestras diferencias, la democracia a veces implica disenso, pero yo no me voy a prestar a una manipulación de ese tipo”, aseguró.

El legislador, sin embargo, subrayó la necesidad de una urgente reforma del sistema de jubilaciones, apelando a una frase coloquial.

“Estamos en un punto de inflexión. O reformamos o nos vamos todos a la p...”, exclamó.