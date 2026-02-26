Dinac investiga aterrizaje irregular del gobernador de Guairá frente a un “súper”

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) inició recién esta semana una investigación sobre el helicóptero del gobernador de Guairá, César Sosa, que aterrizó en un espacio público de la Costanera de Encarnación, aparentemente para que sus ocupantes acudieran a un supermercado que estaba enfrente. El hecho se había viralizado a finales de enero.

El director de Aeronáutica de la Dinac, José Luis Chávez, confirmó esta tarde que el proceso se encuentra en etapa preliminar. “Estamos iniciando la investigación. Luego, si corresponde, se abre un sumario administrativo y el resultado puede derivar en una pena pecuniaria, es decir, en una multa”, explicó.

Consultado sobre el monto de una eventual sanción, indicó que las multas se establecen en jornales mínimos y que podría rondar 500 jornales mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta. No obstante, aclaró que no tenía a mano la reglamentación específica en el momento de la entrevista.

Verifican matrícula y plan de vuelo

Chávez agregó que actualmente se encuentran verificando la matrícula de la aeronave, quién estaba al mando y si contaba con el plan de vuelo correspondiente.

“Tenemos que ver de quién es el helicóptero y quién era el piloto, porque ellos serían los sumariados en caso de hallarse alguna falta administrativa”, precisó. Añadió que también se investiga si el propio gobernador viajaba como pasajero o si pilotaba la aeronave.

El funcionario explicó que el procedimiento incluye la revisión de los planes de vuelo emitidos en las fechas cercanas a la del hecho, ya que el episodio no fue reportado de inmediato y que habría ocurrido semanas atrás.

Operó en un punto no habilitado

Según indicó Chávez, los helicópteros solo pueden operar en helipuertos habilitados por la Dinac o en “helipuntos” temporales previamente autorizados.

“En la Costanera hay un helipuerto habilitado, pero lo que se ve en el video, no operaron ahí, sino en otro sector que no estaba autorizado para ese efecto”, afirmó.

La investigación deberá determinar si la aeronave contaba con autorización para ese vuelo y si el aterrizaje en un espacio público constituyó una infracción a la normativa aeronáutica vigente.

El caso generó amplia repercusión en redes sociales luego de que se viralizaran imágenes del helicóptero descendiendo en la Costanera, presuntamente para que uno de sus ocupantes ingresara a un supermercado cercano.

La versión del Gobernador

El gobernador de Guairá, César Sosa, aseguró que el aterrizaje de su helicóptero en la Costanera de Encarnación fue autorizado mediante comunicación con la torre de control. Sosa insistió en que la comunicación se realizó en el momento, a través del piloto, a quien identificó como Daniel Ibarra. “El piloto es privado, contratado por mi familia”, afirmó, al tiempo de señalar que, de abrirse un sumario, este debería dirigirse contra el profesional al mando de la aeronave y no contra su persona.

El gobernador también minimizó la situación al señalar que durante el Rally la misma zona fue habilitada para el aterrizaje de helicópteros. “Pero justo ahora, políticamente, ahí no está habilitado. En el Rally sí estuvo habilitado. Espectacular, ¿no?”, expresó con cierta ironía.

Además, rechazó las versiones que indicaban que descendió en el lugar para realizar compras en un supermercado cercano. Aclaró que el objetivo era llegar hasta su hotel, el cual cuenta con zona propia de aterrizaje, pero que en ese momento se encontraba inhabilitado.

El video del aterrizaje fue viralizado en redes sociales por un ciudadano argentino que, sin identificar inicialmente al gobernador publicó lo llamativo de la maniobra en plena costanera. Sosa defendió la propiedad del helicóptero, asegurando que pertenece a su familia y que su padre ya contaba con una aeronave desde 1999.