Hambre Cero abre un mercado de hasta US$ 40 millones para las mipymes

Desde la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes) celebran la expansión del sector, pero reconocen que conlleva desafíos.

En ese sentido, el presidente de la Fedemipymes, Luis Tavella, señaló que las compras al sector el año pasado rondaron los US$ 20 millones. Para este 2026, ante la buena integración de productores y emprendedores al programa, Tavella aseguró que desde el Gobierno se resolvió duplicar la participación del 5% al 10%.

“Si el balance a fin de año demuestra que las empresas cumplieron, el programa podría seguir extendiéndose hasta el 15% o 20%”, amplió.

Participación que representa oportunidad

Indicó que este avance es sumamente importante, porque es un mercado al que los microemprendedores no tenían acceso, y además representa una oportunidad “muy grande”, especialmente para las empresas del interior del país.

Sostuvo que el aumento en el porcentaje de provisión implica un desafío para el sector de las pequeñas y medianas empresas, dado que exige una mayor preparación. Los volúmenes son importantes, al igual que las certificaciones del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), necesarias para garantizar la calidad de los insumos, apuntó el gremialista.

Pagos atrasados, una dificultad para el sector

No obstante, el presidente de Fedemipymes reconoció que se tienen otras dificultades como el cobro al Estado, que se realiza a largo plazo, algo que muchas veces el sector, al igual que los proveedores, no tienen la capacidad financiera de sostener.

En esa línea, desde el viceministerio de Mipymes, anunciaron que la plataforma Adelanta, en su primera fase, se implementará en la cadena de suministro del programa Hambre Cero, beneficiando a pequeñas empresas y productores de la agricultura familiar que abastecen a esta política pública.

Plataforma adelanta

“Se está cerrando un acuerdo y esperamos que en marzo se implemente la plataforma Adelanta, que permitirá a los proveedores del programa Hambre Cero descontar cheques a través del sistema financiero, a tasas de mercado”, afirmó el gremialista.

Según Tavella, en este punto se concretaría una oportunidad clave para que las pymes puedan vender en grandes volúmenes “sin enfrentar” problemas de financiamiento por los plazos de pago.

Estimaciones de compras en el 2026

En cuanto al monto total de compras para el sector mipymes, estimó que se estaría orillando en este 2026, entre los US$ 40 millones o US$ 41 millones.

“La evaluación la tendremos recién a fin de año, aunque a mediados podríamos contar con un panorama más claro, ya que los proveedores suelen ser anuales y no cambian mes a mes”, precisó.

A su vez, dijo que en el segundo trimestre se dispondrá de más información sobre las contrataciones realizadas en 2025. También se compartirá sobre la evaluación y la opinión de los compradores respecto a las pymes que ingresaron por primera vez al programa.

Cédula Mipymes y la participación de varias instituciones

Por otro lado, el país apunta a fortalecer el tejido empresarial de las microempresas con los beneficios establecidos para este sector mediante la Cédula Mipymes. Sin embargo, su aplicación requiere la participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo. En este punto surge el principal cuestionamiento del gremio.

Respecto a la implementación de la cédula mipymes, destacó que permitirá a las empresas que aún no están formalizadas “avanzar hacia la formalidad” a costo cero. También facilitará la obtención de certificaciones, en el sector de alimentos, sin ningún costo.

“Las empresas podrán establecer contratos por tiempo definido, si una pequeña empresa consigue la provisión de un producto por seis meses, puede contratar personal por ese período y al finalizar no tiene obligación de pagar indemnización ni preaviso”, apuntó.

Contrato definido para empleados de las microempresas

Para Tavella, estas medidas representan oportunidades importantes que habilita la nueva ley. En cambio, comentó que desde el gremio están a la espera de que el Ministerio de Trabajo facilite los modelos de contratos por tiempo definido, con una base del 80% del salario mínimo para microempresas.

“Recibimos un borrador y realizamos algunas sugerencias, pero todavía no tenemos la devolución de esos aspectos a modificar que podría darse en está primera semana de marzo”, contó.

“Estos contratos del Ministerio de Trabajo deberían haber estado listos en noviembre, y ya estamos en marzo. Es clave socializarlos porque no será fácil: existen cerca de 400.000 microempresas, con una mayoría en situación informal”, subrayó.

Añadió que a la lentitud del Ministerio de Trabajo se suma la reglamentación pendiente del Instituto de Previsión Social (IPS), que debía estar disponible desde el 1 de noviembre del año pasado y que hasta ahora sigue sin concretarse.

Transparencia y formalización

Finalmente resaltó que la cédula mipymes es fundamental para avanzar en la transparencia y la formalización de las microempresas que hoy se encuentran al borde de la informalidad. Si bien muchas cuentan con RUC, no disponen de patente municipal ni de certificaciones, documentación indispensable para vender al Estado o a las cadenas de retail.