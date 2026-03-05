Caso Petropar-firma catarí: Contraloría ya dilató por más de un año la “revisión” del cuestionado contrato

Mientras Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, otorgó la décima prórroga a la empresa catarí Doha Holding Group LLC —vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol—, la Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Camilo Benítez, sigue sin concluir la revisión documental que inició hace más de un año sobre el cuestionado contrato por más de US$ 61 millones.

La verificación del ente de control comenzó el 30 de enero del año pasado, con el primer pedido de informes a la estatal. Sin embargo, hasta la fecha no existe un dictamen técnico, que debería derivar en una auditoría o en una Fiscalización Especial Inmediata (FEI), si así lo determina el contralor.

En ese contexto, el diputado Mauricio Espínola acudió ayer a la sede central de la CGR y se reunió con el subcontralor Augusto Paiva para interiorizarse sobre el estado del proceso.

Alegan sobrecarga y documentos incompletos

Tras la reunión, Paiva explicó a un equipo de este diario que el retraso obedece a la “sobrecarga de trabajo” en la Dirección General de Contrataciones Públicas de la CGR, encabezada por el abogado Paul Ojeda, además de que Petropar remite la documentación “a cuotas” y en forma incompleta.

“Tenemos dos notas firmadas solicitando información. Nos remitieron documentos, pero estaban incompletos y se volvieron a requerir más datos”, señaló.

Agregó que la misma dirección está abocada a auditorías del programa Hambre Cero y otros casos considerados prioritarios. “No nos olvidamos del tema Petropar, pero estamos con varias auditorías emblemáticas. No queremos apurar un dictamen que después no sirva al Congreso o al Ministerio Público”, sostuvo.

Paiva indicó que la intención es concluir el informe “en el mes venidero”, aunque evitó comprometer una fecha concreta.

Mientras tanto, Petropar amplió nuevamente el plazo contractual hasta el 30 de abril mediante una adenda, otorgando dos meses más a la firma que, a la fecha, no entregó el gasoil comprometido, 100.000 toneladas métricas en total.

Diputado analiza eventual denuncia penal

Por su parte, el diputado Espínola afirmó que aguardan el informe técnico para definir eventuales acciones desde el Congreso, incluida una denuncia penal.

“Es la décima prórroga sin que llegue el combustible. Nos parece una burla. Vamos a esperar el dictamen de la Contraloría y, en base a eso, tomar las determinaciones legales correspondientes”, manifestó.

El legislador también cuestionó que Petropar no haya respondido pedidos de informes remitidos como corresponde. Adelantó que impulsará un proyecto de ley para establecer sanciones a las instituciones que incumplan con la obligación de contestar requerimientos del Congreso.

“Las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de informar al Congreso. No podemos estar recurriendo siempre a la Contraloría para acceder a datos básicos”, sostuvo.

Suncontralor se comprometió a un informe técnico

Consultado sobre el tiempo estimado para la conclusión del análisis, el subcontralor reiteró que no puede fijar una fecha exacta.

“Hay voluntad de culminar este informe emblemático, pero estamos sobrecargados. No quiero dar un plazo y después no cumplir”, expresó.

Indicó además que la Contraloría también analiza la correspondencia de bienes y las declaraciones juradas del presidente de Petropar, Eddie Jara, entre otros casos emblemáticos donde la ciudadanía también está espectante.

A más de un año del inicio de la revisión de la CGR, el diputado Espinola enfatizó que el subcontralor se comprometió en nombre de la institución a entregar un informe técnico en base a la respuesta lenta de Petropar a sus múltiples pedidos de documentaciones .

“Ojalá el informe técnico recomiende rescindir el contrato y ejecutar la garantía; ya pasaron casi dos años y aún no llega el combustible catarí”, expresó.

Millonaria garantía sigue sin ejecutarse

Lo cierto es que Petropar optó por seguir aguardando a la compañía y todo apunta a que sería solo para evitar la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, equivalente al 5% del valor total (US$ 3.050.000). Doha Holding presentó como garantía una declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, acompañada de un supuesto aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB).

La nueva postergación y las anteriores desvirtúan el carácter “urgente” de la adjudicación, a través de un procedimiento especial con publicación posterior de los documentos, considerando que otros oferentes —descalificados en su momento— presentaron propuestas ajustadas a la “urgencia” alegada por la estatal.

La sede local de la firma catarí fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, vinculado a Julio Jiménez, dirigente del Club Olimpia y hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y colaboradora cercana de Alejandro Domínguez. El Club Olimpia propuso el martes martes último a Jiménez para la vicepresidencia de la APF en el período 2027-2030.

Documentos a los que accedió ABC Color revelan que el propio Jiménez autorizó la firma de algunas adendas en representación de la empresa catarí.

En el portal de la DNCP figuran como representantes de la firma Alejandro Facundo Domínguez Pérez —hijo del presidente de la Conmebol— y Saad Doukali. Posteriormente fue incorporado Khalifa Hamad Al-Thani como representante. Para la firma de la novena adenda apareció otro representante, identificado como Nimr Abdalati, quien no figura en el portal oficial de Contrataciones Públicas.