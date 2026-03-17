Economía de guerra: jefe de Gabinete pide a ministros “ajustarse los cinturones”

Javier Giménez, jefe de Gabinete de la Presidencia, dio detalles de la reunión conjunta que mantuvo con los ministros del Poder Ejecutivo a quienes presentó el plan de gastos responsables que, según informó el Gobierno, debe priorizar áreas como salud, educación y seguridad.

Giménez dijo ante los medios que las instituciones del Estado tendrán que recortar gastos innecesarios para adaptarse a la actual situación financiera del país. “La caída en las expectativas de los ingresos nos obliga a los distintos ministerios a ajustarnos los cinturones y priorizar. Priorizar significa combatir los gastos innecesarios, los gastos superfluos”, remarcó.

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En línea con lo expuesto el lunes por el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, quien anunció la aplicación de una “economía de guerra”, Giménez reiteró que el presupuesto estimaba un nivel de ingresos tributarios que finalmente no se dio por el impacto del tipo de cambio que se mantiene a la baja.

Agregó que también entra menos dinero de las binacionales Itaipú y Yacyretá porque Paraguay está cediendo menos energía a Brasil y Argentina; esa energía se está usando a nivel local porque “el país se está industrializando”, explicó.

“Cada ministro tiene que hacer esta economía de guerra para que el Gobierno pueda priorizar aquellas áreas que están causando impacto en la economía y en el desarrollo social de las personas” insistió Giménez al tiempo de afirmar que “las cosas se están haciendo bien, pero falta mucho”.

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“Al país le va bien, al Fisco no tanto”

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, señaló el lunes en conferencia de prensa que la situación fiscal no es la más fácil. “Al país le va bien, al Fisco no tanto, eso es raro, pero es lo que está ocurriendo” dijo y señaló que no estamos en condiciones de seguir al mismo ritmo de cuando teníamos incrementos impositivos equivalentes al 20% interanual, que fue lo que ocurrió durante el primer año de gestión.

Recalcó que no se crearán nuevos impuestos ni se aumentarán los ya existentes, por lo que los ministerios pagarán las deudas con lo que se tiene.

Análisis del cambio de escenario

El economista Manuel Ferreira se refirió a la política anunciada por el ministro Fernández Valdovinos y se preguntó cómo ejecutarán la “economía de guerra”. Vaticinó que la provisión de menor cantidad de bienes del Estado a los particulares será una constante. “Por ejemplo, vas a los hospitales y no encontrás medicamentos; este tipo de situaciones podrían agravarse con un escenario como este”, explicó.

“Me llama la atención esta situación, donde todo pintaba muy bien y, sin embargo, ahora es dramática. Esto da mucho que pensar, porque en el origen del problema está la respuesta. Y ese origen es un exceso de gasto en temas que no hacían falta”, sostuvo.

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