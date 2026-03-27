Con “economía de guerra”, el PIB creció 6,6% en 2025, según el BCP

El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer esta mañana los datos de Cuentas Nacionales correspondiente al cuarto trimestre del 2025 y confirmó que la economía finalmente creció 6,6% en el último año, impulsado por los buenos desempeños en casi todos los segmentos destacándose los servicios, la agricultura, energía, manufacturas, la construcción, la ganadería e impuestos a los productos, de acuerdo con el reporte oficial. Si bien la macro exhibe buenas cifras, lo concreto es que para muchos ciudadanos este crecimiento no llega.

Además en un contexto de economía de guerra pronunciada por el Gobierno, paradójicamente el PIB logró este repunte del 6,6%, algo que no deja de llamar la atención.

Según los datos, desde la óptica del gasto, el crecimiento estuvo impulsado por el consumo privado y la formación bruta de capital fijo; en contraste, las exportaciones netas y el consumo del gobierno presentaron contribuciones negativas.

Cabe mencionar que la proyección del PIB 2025 tuvo una mejora desde la última previsión de diciembre, cuando estimaron un crecimiento del 6%.

Lea más: Crecimiento del PIB: ¿Cuánto creció la economía al tercer trimestre y que sectores destacaron?

Crecimiento por rubros

El BCP informó que al cierre de la campaña agrícola 2024/2025 y estimaciones 2025/2026, la agricultura registró un crecimiento interanual importante de 20,8% en el cuarto trimestre del 2025, acumulando un crecimiento de 10,5% al cierre del cuarto trimestre del 2025, destacándose nuevamente como uno de los puntales del crecimiento en el cuarto trimestre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, también se destacó en el periodo la actividad de ganadería y forestal que presentó un incremento interanual de 3,9% con respecto al mismo trimestre del 2024, acumulando así un crecimiento de 6,0% al cierre del cuarto trimestre del 2025

En lo que respecta a la actividad manufacturera, se destaca que verificó un crecimiento de 3,7% con respecto al mismo trimestre del 2024, mientras que la variación acumulada al cierre del cuarto trimestre del 2025 alcanzó un crecimiento de 5,6%.

Además, el sector de la construcción verificó también un aumento interanual de 4,3% en el cuarto trimestre del 2025, acumulando así un crecimiento de 6,2% al cierre del cuarto trimestre del 2025.

Lea más: Nuevo ajuste en proyección del PIB que crecerá 6% este año y 4,2% en 2026

El reporte oficial también detalla que el sector de electricidad y agua (que incluye a las binacionales) verificó un crecimiento interanual de 13,2% en el cuarto trimestre del 2025. De forma acumulada, al cierre del cuarto trimestre del 2025 registró un crecimiento de 10,9%

En cuanto a los sector servicios se registró un aumento interanual de 5,7% en el cuarto trimestre del 2025, acumulando así un crecimiento de 6,3% al cierre del cuarto trimestre del 2025, de acuerdo con los datos difundidos hoy por la entidad monetaria central.