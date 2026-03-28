Viceministro de Transporte pide disculpas por paro y convoca a empresarios

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, admitió este sábado que el conflicto con los empresarios del transporte derivó en una crisis que afecta directamente a la población, ya que desde esta mañana se ven paradas repletas de pasajeros en distintos puntos del área Central.

“Tengo que pedir disculpas a la ciudadanía. Llegamos a un punto donde no teníamos que llegar”, expresó en contacto con la 1020 AM.

Asimismo, explicó que el Gobierno presentó una solución de 3,1 millones de dólares para las empresas, pero esta fue rechazada por los empresarios, entre ellos, el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam).

A criterio del funcionario, los empresarios estarían realizando una “tergiversación y manipulación innecesaria” en medio de sus reclamos por la suba del precio de los combustibles y sostuvo que la propuesta impulsada por el VMT es completamente legal.

Lea más: Viceministerio de Transporte activa “plan de contingencia” ante paro de buses

VMT cita a empresarios

Ya con la crisis en desarrollo por la falta de buses, en horas de la mañana de este sábado se dio a conocer que el Viceministerio de Transporte (VMT) citó a los empresarios a una reunión a las 11:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego del encuentro se prevé que el viceministro Emiliano Fernández brinde declaraciones a la prensa.

Lea más: Inminente paro de buses desde mañana: Más gremios rechazan compensación del Gobierno