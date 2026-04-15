Ingresos caen y gastos suben: Este es el millonario monto del déficit fiscal al primer trimestre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer esta mañana el informe de situación financiera (Situfin) del Gobierno que confirma una caída de los ingresos del fisco en alrededor del 1,5% al al tercer mes del año, en tanto que el nivel de gastos mantiene una dinámica de expansión del 7%, especialmente por los programas sociales que absorben gran volumen de recursos estatales.

Al primer trimestre de 2026, el déficit fiscal acumulado fue de G. 3,24 billones que equivale al 0,8% del producto interno bruto (PIB), que al cambio actual representa casi US$ 500 millones, según el detalle del Informe de Situación Financiera (Situfín) que presentó esta mañana el equipo técnico del MEF encabezado por la gerente de Economía del Viceministerio de Economía y Planificación, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macro-Fiscal, Rolando Sapriza.

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En tanto que el déficit fiscal anualizado se ubicó en G. 7,8 billones (US$ 1.191 millones al cambio actual), e2quivalente al 2% del PIB, por encima del límite del 1,5% previsto para el presente ejercicio. Está en discusión actualmente si se requerirá elevar nuevamente el techo del déficit en este periodo, esto con el fin de poder honrar las cuentas atrasadas con contratistas del Estado que rondan los US$ 1.300 millones y que equivale el 2,3% del PIB, muy por encima del déficit acumulado en el primer trimestre del año.

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Ingresos cayeron

De acuerdo con los datos, los ingresos totales que sumaron G. 11,82 billones acumularon una caída del 1,5%, explicada principalmente por la reducción de los ingresos no tributarios, asociada a los menores recursos recibidos de las binacionales.

En marzo, los ingresos tributarios tuvieron un crecimiento interanual del 11,7%, recuperándose de la caída de 2,9% observada en el mes anterior y con este resultado, al primer trimestre se acumula un crecimiento moderado del 3,2%, detallaron los técnicos del MEF.

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Por su parte, los ingresos no tributarios (G. 2,59 billones) registraron una caída acumulada de 15,2% a marzo. Este comportamiento estuvo asociado principalmente por la reducción de recursos provenientes de las entidades binacionales, asociada al mayor consumo interno de energía y a la apreciación del guaraní con respecto al dólar estadounidense. Los ingresos de las binacionales totalizaron en el primer trimestre del año, G. 742 mil millones, que representa una caída del 38% frente a igual periodo del año pasado de G. 1,20 billones.

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Gastos siguen creciendo

En cuanto al gasto, el reporte de Situfin detalló que al primer trimestre alcanzó G. 13,9 billones un incremento acumulado de 7%, frente a igual periodo del año pasado. Esta expansión estuvo impulsada principalmente por mayores remuneraciones que en conjuntos crecieron 9%, destacando los sectores de educación, seguridad y salud, así como por aumentos en jubilaciones, programas sociales y transferencias vinculadas al Programa Hambre Cero.

Fuerte incremento en programas sociales

De acuerdo con el reporte de Sifufin, las prestaciones sociales y donaciones totalizaron G. 2,89 billones, aumentando 16% en comparación al mismo periodo del 2025. Estas prestaciones incluyen: Las jubilaciones y pensiones que significaron una erogación de G. 1,58 billones, con un aumento del 8,6% interanual, le sigue el programa de adultos mayores que representó un gasto de G. 761.000 millones con un incremento del 12,7%, mientras que el programa Hambre cero incrementó en 149% y totalizó al primer trimestre unos G. 300.000 millones.

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En cuanto a la inversión pública acumulada ascendió a G. 1,07 billones (US$ 163,8 millones), equivalente al 0,3% del PIB, registrando una ejecución presupuestaria superior al promedio histórico observado en el mismo periodo