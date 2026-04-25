Cetrapam rompe el hermético silencio y recuerda al VMT que nunca respondió urgimiento del 2024

Cetrapam recordó que remitió en octubre de 2024 un urgimiento dirigido al Viceministerio del Transporte en el que reitera el pedido de que le envíen la documentación avalatoria de los cambios que la institución del Estado quiere hacer sobre los coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema. Este urgimiento no fue respondido hasta hoy, dicen los transportistas.

Esto se da en el marco de la discusión sobre la tarifa técnica, que inició tras el aumento del precio del combustible por el conflicto en Medio Oriente.

Según los empresarios, estos cambios planteados por el VMT provocan el deterioro constante y sistemático de la operación del Sistema Metropolitano de Transporte.

Recordaron que ya el 8 de junio del 2024 el propio viceministro Elmiliano Fernández se comprometió en acercar estas documentaciones en un plazo de 90 días.

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“Habiendo transcurrido más de 120 días de lo acordado documentalmente, les expresamos que no hemos recibido ninguna documentación comprometida en el acuerdo de levantamiento de paro, por lo que respetuosamente urgimos el envío de las mismas”, indican en el comunicado que adjuntaron al recordar la falta de respuestas, en medio de un conflicto por establecer la tarifa técnica.

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Hermético silencio

Tras el caldeado enfrentamiento entre Emiliano Fernández y César Ruiz Díaz, ambas partes optaron por el silencio tras la reunión del Consejo Asesor de Tarifas realizada el jueves.

En la reunión debían analizar el cálculo de la tarifa técnica correspondiente al periodo noviembre de 2025 a febrero de 2026, la eventual aplicación del manual de estructura tarifaria de la Asociación Nacional de Transportes Públicos (ANTP) de Brasil, la revisión de precios de chasis y carrocerías en el marco de la resolución MOPC N° 455/2026, así como el alcance del artículo 8 del decreto 710, que establece ajustes inmediatos cuando suben insumos clave como el combustible.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue enfrentando un servicio deficiente, con reguladas constantes y sin soluciones de fondo. La anunciada reforma del transporte continúa sin reglamentación ni socialización del decreto reglamentario, en medio de una crisis que se agudizó tras el último paro de buses a finales de marzo.

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Previo a la reunión del jueves, el VMT acusó a Cetrapam —que concentra aproximadamente más del 70% del servicio— de bloquear la revisión de costos de chasis (motor, ejes, suspensión, frenos, entre otros) y carrocerías (asientos, revestimientos internos, iluminación, ventanas, etc.), acordada para destrabar la última medida de fuerza a finales de marzo.

Según la institución, el gremio se niega a presentar facturas actualizadas de los costos de chasis y carrocerías, que son parte de la estructira de la tarifa técnica, y pretende sostener valores basados en “precios artificiales” de unidades que no existen en el mercado local.

El Viceministerio sostiene que Cetrapam remitió únicamente un informe técnico de 2024, cuando se requieren datos de 2025 para ajustar la tarifa técnica.

Enfrentamiento entre el VMT y Cetrapam

Desde el sector empresarial, sin embargo, rechazan estas acusaciones. César Ruiz Díaz calificó a las autoridades del VMT de “mentirosos compulsivos” y aseguró que la documentación ya fue entregada. “Las facturas ya fueron remitidas hace tiempo, antes de toda esta discusión”, afirmó.

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El empresario también cuestionó que el Gobierno no aplique el manual de la ANTP —por el cual se pagaron US$ 102.000— para resolver las diferencias técnicas a la hora de fijar los montos de la tarifa tecnica del pasaje, y advirtió que el sistema está al borde del colapso debido al aumento del precio del gasoíl.

“En nuestra tarifa el combustible figura a G. 6.200, pero estamos pagando hasta G. 8.500; esto va a explotar por la falta de previsión del Viceministerio”, sostuvo.

En cuanto al apoyo de Petropar, minimizó el impacto de las tarjetas flota, señalando que el cupo disponible es “ínfimo” frente a las necesidades del sector.