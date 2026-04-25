Carne y combustible, con más incautaciones por contrabando en medio del aumento de precios, según la DNIT

El encarecimiento de algunos productos en el mercado interno está propiciando un aumento de la informalidad en el país, dado que en países vecinos estarían registrando valores más bajos en algunos productos, manifestaron desde la institución de control.

En ese sentido, Miguel Caballero, jefe del Departamento de Represión del Contrabando de la DNIT, precisó que el ente viene intensificando las operaciones contra el contrabando.

Indicó que no solo están enfocados en el rubro frutihortícola, sino en todos los sectores, como la carne, señaló que los controles se centran principalmente en el origen vacuno y también avícola.

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Carne aviar desde Brasil

En el caso de la carne aviar, explicó que el ingreso informal es mayor debido a que existe “un mercado importante” en Brasil para este producto, además de una ventaja en los precios, lo que facilita el ingreso de estas mercaderías transportadas en cajas.

“Se está ingresando producto de contrabando desde Brasil y estamos incautando prácticamente todos los días”, apuntó.

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Sobre si está creciendo el contrabando de proteína aviar, mencionó que es una situación cíclica, dado que los precios cambian constantemente. Al respecto, detalló que en los primeros meses puede estar más barata en Brasil o en Paraguay, por lo que es una situación bastante variable y dependiente del régimen cambiario y de la economía de ambos países.

Ingreso ilegal de combustible

En el caso del combustible, sostuvo que también está aumentando, por la fluctuación de los costos en los países vecinos. Precisó que nuevamente están registrando incautaciones de combustibles, luego de un periodo en el que se había reducido porque en las naciones vecinas el precio del carburante era más alto.

En esa línea, comentó que recientemente incautaron 19.000 litros de carburante en la cuidad de Vallemí, durante un procedimiento realizado en estaciones de servicios aparentemente clandestinas.

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Último allanamiento

Explicó que realizaron dos allanamientos y se decomisaron 8.400 litros de diésel y 10.600 litros de nafta.

“En el lugar pudimos lograr la incautación de combustible. Los locales funcionaban sin habilitación oficial por parte del Ministerio de Industria y Comercio y tampoco contaban con certificación técnica”, subrayó.

Añadió que desde la DNIT presumen que los combustibles ingresan desde Argentina o corresponden a barcazas que realizan el ordeño de combustibles sobrantes de los viajes.

“Podemos presumir que ese tipo de contrabando se está desarrollando e inclusive podría terminar en hurto, dándole una tipificación a esa figura”, concluyó.