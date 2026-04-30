Escasez de costilla condiciona el asado del Día del Trabajador y lleva a alternativas más económicas

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, señaló a ABC que la principal preocupación del sector es la “poca disponibilidad” de costilla en el mercado, especialmente en horas previas a las celebraciones por el Día del Trabajador y el fin de semana largo.

“Realmente ni siquiera nos dieron (las industrias) precios de venta porque no hay producto”, indicó al ser consultado sobre si aumentaron de valor en estos días.

Lezcano confirmó que la escasez se concentra en la costilla vacuna y el vacío y que, ante este escenario, la carne porcina y aviar aparecen como alternativas para los consumidores.

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En cuanto a precios, la costilla -corte preferido por los paraguayos para celebraciones-se ubica por encima de G. 45.000 por kilo, mientras que el vacío ronda los G. 50.000.

En el caso de los chorizos, según un sondeo en comercios, los parrilleros tienen un costo aproximado de G. 40.700 el kilo, el tipo viena cerca de G. 37.200 el kilo y la morcilla alrededor de G. 45.000 el kilo. En el mercado interno, de acuerdo con el titular de Capasu, existe una amplia variedad de marcas con precios variables.

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Costos de los cortes de cerdo

En el rubro porcino, detalló que la pierna de cerdo se comercializa en torno a G. 22.500 por kilo, la paleta al mismo precio, la costeleta a G. 23.500 y el corte paulista a G. 24.500.

Sobre el impacto en el sector, indicó que la situación afecta principalmente al volumen de ventas, ya que no se alcanzarán los objetivos previstos para la fecha debido a la falta de productos.

“En rentabilidad saldríamos prácticamente igual, pero en ventas probablemente no alcancemos lo proyectado para este primero de mayo o el fin de semana largo”, afirmó.

¿A qué se debe la escasez?

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, contó a ABC que existe una “disminución importantísima en la oferta”, debido a un aumento de precios en Brasil, especialmente en cortes como la costilla vacuna que adquiere el Paraguay.

“Brasil elevó casi un 30% el precio del ganado destinado a la industria, y en Paraguay se suma el problema de los caminos en el Chaco: hay animales, pero no pueden ser trasladados a las plantas. Estamos con un nivel de faena muy por debajo, con casi 200.000 cabezas menos en el primer cuatrimestre respecto al mismo periodo de 2025”, explicó.

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Caída de la importación

Además, indicó que la importación también disminuyó. Según datos de Senacsa hasta el 27 de abril de 2026, Paraguay importó 2.968.091 kilogramos de carne bovina desde Brasil, frente a 5.016.161,89 kilogramos en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 40,8%.

Cabe recordar que para este 2026 el Gobierno, junto con las industrias, buscaba sostener la estrategia de importaciones como mecanismo de regulación, con el objetivo de evitar subas excesivas de precios y garantizar el abastecimiento. Pero al parecer no funcionó la política en esta acontecimiento del Día del Trabajador.