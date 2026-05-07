Reforma del transporte: VMT conformó el nuevo Consejo Asesor y por primera vez usuarios podrán ser parte

A través de la Resolución GVMT N° 57/2026, firmada por el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, se conformó el nuevo órgano consultivo que reemplaza al cuestionado Consejo Asesor de Tarifa del Transporte Público del Área Metropolitana de Asunción. La medida se enmarca en la Ley N° 7.617/2026 y el Decreto N° 5969 que reglamenta la normativa.

Según el documento oficial, el nuevo espacio funcionará como una instancia consultiva permanente. Si bien sus dictámenes no serán vinculantes, actuará como un filtro técnico y social previo a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) definan la política tarifaria y los subsidios al sector.

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Riguroso filtro para el ingreso al Cosejo

A diferencia de experiencias anteriores, la normativa establece un protocolo estricto de admisión para actores no estatales. Las organizaciones de usuarios, gremios de trabajadores, empresas concesionarias y universidades que deseen integrar el Consejo deberán someterse a un proceso de homologación con los siguientes requisitos:

Acreditación documental: deberán demostrar su existencia jurídica, estatutos, representación legítima y vinculación con el servicio metropolitano ante la Dirección Metropolitana de Transporte.

Plazo perentorio: el VMT fijó un periodo de 60 días corridos, desde la firma de la resolución, para la presentación de solicitudes.

Registro oficial: una vez aprobadas por el Viceministro, las entidades y sus representantes serán incorporados a un registro oficial administrado por la secretaría del Consejo.

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Convocatorias selectivas y control de actas

El funcionamiento del Consejo también introduce cambios para evitar dilaciones. Las sesiones serán convocadas por el Viceministro conforme a un temario específico.

Se prevé la participación obligatoria de municipalidades y gobernaciones solo cuando los temas a tratar afecten directamente a sus jurisdicciones. En otros casos, su presencia será opcional.

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Para reforzar la transparencia, la normativa exige que las opiniones técnicas se presenten por escrito antes de cada sesión. Además, se labrará un acta al término de cada reunión, que deberá ser firmada por todos los miembros presentes, dejando constancia de acuerdos y desacuerdos.

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Tras la abrogación del Decreto N° 4998/2021, que regulaba el consejo anterior, las autoridades dispusieron la conformación inmediata del nuevo órgano.

El Consejo ya se encuentra operativo con sus miembros institucionales permanentes: el VMT (que lo preside), el MEF, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco).

Asimismo, para el análisis de temas de alta complejidad técnica, como la estructura de costos del pasaje o los kilómetros operativos, el Viceministro podrá conformar equipos especializados. Estos estarán integrados por técnicos internos y externos, encargados de evaluar la información antes de su tratamiento en el pleno del Consejo.