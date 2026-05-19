MOPC entregará red eléctrica de Costanera Sur a la ANDE y la lumínica ornamental a la municipalidad

El acuerdo de división de tareas surgió durante una reunión estratégica entre el presidente de la ANDE, ingeniero Félix Sosa; el viceministro de Obras Públicas, ingeniero Hugo Agustín Arce Palma; el director general del Área Social, ingeniero Andrés Alvarenga; y el director de Servicios Administrativos, Derlis Bobadilla. El encuentro apuntó a coordinar acciones conjuntas para el fortalecimiento y mantenimiento de la iluminación pública y ornamental en sectores estratégicos de la capital.

Según detalló el titular de la ANDE, el MOPC formalizará la transferencia de la infraestructura mediante una nota oficial. A partir de este procedimiento, la empresa estatal se hará cargo de las redes de media tensión y baja tensión, además de la iluminación de la vía pública tipo ANDE, con el objetivo de mejorar la seguridad y la circulación vehicular y peatonal en el trazado de la Costanera Sur.

Por su parte, el municipio capitalino recibirá la responsabilidad exclusiva sobre el sistema lumínico ornamental. Con esta delimitación de funciones, las autoridades buscan asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y evitar superposiciones o vacíos operativos en el cuidado de los componentes eléctricos de este sector de Asunción.

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Evalúan mejoras en La Victoria y el entorno de la Terminal

La mesa de trabajo interinstitucional también analizó diversos proyectos de mejoramiento y refuerzos para el sistema de alumbrado público en otros puntos de alta circulación. A pedido expreso de la Municipalidad de Asunción, las autoridades evaluaron intervenciones sobre la avenida La Victoria, específicamente en el tramo comprendido entre Eusebio Ayala y Fernando de la Mora.

Asimismo, los técnicos revisaron las condiciones de la iluminación en el entorno de la Terminal de Ómnibus de Asunción. Ambas zonas fueron catalogadas como prioritarias debido al intenso flujo de peatones y vehículos que registran diariamente, por lo que se prevén tareas de refuerzo para optimizar la visibilidad y la seguridad en dichos cuadrantes.

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Este espacio de coordinación técnica pretende establecer un canal directo entre las cuadrillas municipales y los operarios de la estatal eléctrica. De esta manera, se busca agilizar los relevamientos de las necesidades lumínicas en las avenidas mencionadas y ejecutar las obras de optimización requeridas por la comuna.

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Verificación por filtraciones en puestos del microcentro

Como parte de las acciones inmediatas, las instituciones acordaron la realización de una visita técnica de verificación conjunta al microcentro de Asunción. Representantes del municipio y de la estatal eléctrica inspeccionarán los puestos de distribución subterráneos que operan en el casco histórico de la capital.

El objetivo principal de esta comitiva será analizar soluciones definitivas a las filtraciones de agua provenientes de edificios que afectan el buen funcionamiento del servicio eléctrico. Las autoridades constataron que estas humedades comprometen las instalaciones subterráneas, por lo que urge un diagnóstico técnico para frenar los daños en la red de distribución.