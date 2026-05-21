Sector forestal eleva 17% el valor de sus exportaciones pese a menor volumen

De acuerdo con el último informe del Instituto Forestal Nacional (Infona), en el acumulado las exportaciones alcanzaron 53.858 toneladas por US$ 29,52 millones, reflejando un desempeño sostenido en la generación de divisas, frente a las 54.005 toneladas y US$ 27,39 millones registradas en el mismo periodo de 2025.

Desglosando el boletín del ente, se constata que productos clave como el carbón vegetal y las briquetas, la madera contrachapada y la madera aserrada continúan liderando el comercio exterior forestal, consolidando su relevancia estratégica.

“En conjunto, la evolución observada reafirma la resiliencia del sector y su rol fundamental en la generación de divisas, la industrialización de la cadena forestal y la promoción de un desarrollo económico más sostenible para el país”, indican.

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Los productos exportados

En ese sentido, detallan que la estructura exportadora continúa liderada por el carbón vegetal y las briquetas, con 8.489 toneladas por US$ 3,94 millones , consolidándose como el principal producto del sector y el de mayor aporte en valor.

En segundo lugar, la madera contrachapada alcanza 2.595 toneladas por US$ 2,08 millones, manteniéndose como el principal rubro industrializado y uno de los de mayor contribución económica.

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La madera aserrada acumula 1.765 toneladas por US$ 615 mil, mientras que las obras y piezas de carpintería suman US$ 147 millones, reflejando el avance de la industrialización. Asimismo, productos como tablillas y frisos para parquet (US$ 187 millones), madera en bruto (US$ 178 millones) y tableros de fibras (US$ 97 millones) continúan fortaleciendo la diversificación de la oferta exportable.

Año dinámico para el sector forestal

“En conjunto, los resultados a abril de 2026 reflejan un año dinámico, con una estructura exportadora diversificada y una creciente participación de productos con mayor procesamiento, lo que reafirma el papel estratégico del sector forestal en la economía paraguaya y su contribución al desarrollo sostenible”, explican.

Otros datos resaltados muestran que la madera en bruto en forma de postes, horcones y esquineros obtuvo un desempeño positivo, con un incremento del 19% en volumen (de 1.862 a 2.208 toneladas) y del 47% en valor (de US$ 539 millones a US$ 791 millones), reflejando una mejora en la demanda y en los precios de exportación.

En contraste, la madera aserrada registró una disminución del 24% en volumen (de 6.849 a 5.198 toneladas) y una caída del 50% en valor (de US$ 4,48 millones a US$ 2,22 millones), evidenciando un ajuste en su desempeño en los mercados internacionales.

Industria de la madera contrapachada

Entre los productos industrializados se destaca la madera contrachapada, que experimentó un crecimiento significativo, con un incremento del 22% en volumen (de 8.490 a 10.360 toneladas) y del 23% en valor (de US$ 7,13 millones a US$ 8,78 millones), consolidándose como el principal producto industrializado de la canasta exportadora.

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En contraste, las láminas de madera registraron reducciones tanto en volumen como en valor, mientras que las tablillas para parquet se mantuvieron relativamente estables.

“En términos generales, la comparación entre los primeros meses de 2025 y 2026 confirma una evolución hacia una estructura exportadora más diversificada, con creciente participación de productos con mayor grado de procesamiento y valor agregado, fortaleciendo la competitividad del sector forestal paraguayo en los mercados internacionales”, alegan desde el Infona.

Mercados

En lo que hace a los envíos paraguayos llegan a 32 países, liderado por Estados Unidos y Reino Unido. Además, este abril Siria como mercado de destino, tras su última operación en 2021, refleja la recuperación de vínculos comerciales y la ampliación de la frontera exportadora del sector forestal.