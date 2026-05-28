IPS: Gremios creen que con plan de hasta 20 años se podrá fortalecer el sistema jubilatorio

Gremios de diferentes sectores mantienen un acercamiento con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) acerca del sistema jubilatorio del país.

En ese sentido, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, comentó que el sector privado planteó una propuesta para analizar qué medidas deberían implementarse, especialmente en el área jubilatoria, con el objetivo de estabilizar el sistema y darle previsibilidad, evitando un escenario de déficit y complicaciones.

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Los empresarios vienen reuniéndose con el presidente del IPS, Isaías Fretes, e incluso se desarrolló un encuentro en la tarde de ayer, miércoles 27.

“Un plan de hasta 20 años”

Añadió que se trata de “un plan hasta 20 años”, y aseguró que las cosas no se resuelven de un día para otro. En esa línea, destacó que se estableció que los técnicos trabajen en el análisis de la propuesta y que se evaluará cómo avanza la tarea pendiente.

“El IPS es una moneda de dos caras. Una es la jubilación, que es importante para garantizar la dignidad de la gente que trabajó y aportó, y que cuando se retire tenga una vida digna. Y la otra es la parte de salud, para que la gente se sienta respaldada y contenida cuando enfrenta un problema de una enfermedad. Esta última cuestión es crítica en Paraguay, a veces el aportante no encuentra la respuesta que espera”, indicó.

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Apertura de autoridades

En cuanto a la apertura por parte de las autoridades del Instituto de Previsión Social, comentó que están dispuestas a trabajar y a escuchar. A pesar de que están “en el día a día, que es un ritmo constante”, es necesario tomarse el tiempo para pensar y construir el futuro.

Asimismo, Cristaldo comentó que Fretes compartió con los gremios empresariales un reporte de los primeros días de su gestión frente a la previsional.

Nuevo presidente “genera esperanza”

Sostuvo que la determinación que se observa desde el arranque de la gestión del nuevo titular, genera “expectativa y una esperanza” de que las cosas puedan hacerse bien y que se vaya mejorando el funcionamiento de la institución.

Sostuvo que, en base a la honestidad, transparencia y eficiencia, esperan que se obtenga el desempeño esperado tanto en el área de salud como en el sistema jubilatorio de la entidad.

“Ojalá le den tiempo y los representantes de las diversas actividades económicas concurrimos justamente para eso, para decirle que no está solo en ese proceso, pero que se debe avanzar y tratar de demostrar que en Paraguay se pueden hacer bien las cosas”, indicó.

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Estudio de Feprinco

Precisamente, el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), como parte de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), presentó esta semana la propuesta de Estabilización Financiera y Blindaje del Sistema de Jubilaciones del IPS.

Este documento, según se informó, plantea una serie de medidas orientadas a fortalecer la sostenibilidad del sistema previsional a largo plazo.

De acuerdo con la UIP, el estudio presenta una estrategia basada en cinco pilares: cumplimiento del aporte estatal, fortalecimiento de la formalización laboral, nuevas herramientas de financiamiento previsional, expansión del empleo formal, transparencia y mejoras en la gobernanza institucional.

La propuesta fue facilitada como un material técnico orientado a abrir espacios de análisis y construcción conjunta entre los distintos sectores vinculados al sistema previsional paraguayo, mencionaron.