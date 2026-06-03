¿Sueldo mínimo subirá G. 70.000? Trabajadores escrachan a Santiago Peña

El reajuste del salario mínimo sería de G. 69.577, según trascendió, de acuerdo al documento que derivó el Consejo Nacional del Salario Mínimo (Conasam) al presidente de la República, Santiago Peña, quien será el encargado de decretar y promulgar el nuevo monto.

También entre las discusiones sobre el salario mínimo, se dio a conocer que el mandatario tuvo un incremento de su patrimonio de G. 21.000 millones durante los cinco años que estuvo fuera de la función pública.

Esto motivó un escrache de la CSC hoy contra el mandatario y el Gobierno, que se realizó frente al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), donde criticaron que el reajuste es miserable ante el millonario incremento del patrimonio de Santiago Peña, según denunció Ernesto Ojeda.

“Quieren subir el salario mínimo a menos de G. 70.000, cuando el costo de vida de la familia trabajadora supera los G. 7.000.0000 para que una familia viva de forma digna. Nosotros, como Corriente Clasista y Combativa que aglutina a varios sindicatos, estamos diciendo: ¿cómo es posible que hoy los trabajadores estemos viviendo situación de miseria mientras el presidente de la República en menos de 10 años aumentó su capital 2.400%? O sea, ellos están mejor, mientras que nosotros los trabajadores cada día estamos peor”, cuestionó.

Lea más: Salario mínimo: Senado posterga tratamiento del plan que busca cambiar método de reajuste

Exigen participación democrática en la Conasam

Arremetió contra los mecanismos de participación de la Conasam, la cual aseguró que no es democrática, ya que como organización exigieron que se genere mecanismos de participación para poder establecer una política salarial para que los trabajadores puedan vivir de forma digna en el país; sin embargo, no les dieron respuestas desde el MTESS.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hoy la forma que se está llevando a cabo la elaboración del salario mínimo está totalmente desfasada. El IPC que sea claro, el Banco Central del Paraguay, ¿de dónde saca sus precios de referencia? El IPC hoy no cubre los académicos, economistas, todos coincidimos que el IPC no es un mecanismo adecuado para hoy en día establecer el salario mínimo”, aseguró.

Insistió en que se debe tener en cuenta el costo de vida, no porcentajes cuyas cifras el BCP saca de encuestas. Recordó que desde hace dos meses reclaman participar en las audiencias de la Conasam. Recordó además que el salario mínimo en nuestro país es sumamente esencial, porque a partir de ahí se establecen los salarios referenciales.

Agregó que hoy en nuestro país el 58% la población trabajadora en el sector privado ni siquiera llega el salario mínimo, lo que hace que este sea un techo en nuestro país.

Lea más: Crecimiento patrimonial de Peña: Chase asegura que “no hay nada más que discutir”

“La gente hoy no le está alcanzando para comer, no le está alcanzando para vivir de forma digna y nos están queriendo confundir a los trabajadores y trabajadoras entre cambiar, no cambiar, pero al fin y al cabo quieren aumentar G. 70.000 nomás, mientras nosotros hoy no nos alcanza ni siquiera para vivir dignamente”, sostuvo.

Afirmó que el Código Laboral en su artículo 149 es sumamente claro cuando dice que el salario mínimo tiene que abastecer alimentación, vestimenta, recreación, educación, servicios, de los cuales hoy ni siquiera cubre el 50% de eso.