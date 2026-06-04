¿Habrá paro de buses? Esto responden los empresarios del transporte público

El conflicto entre el Viceministerio de Transporte, encabezado por Emiliano Fernández, y el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) volvió a escalar por el retraso en el pago de subsidios estatales correspondientes a abril, que según el gremio ascienden a unos US$ 4 millones.

El presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, sostuvo que el problema comenzó con demoras en la tramitación de las carpetas presentadas en tiempo y forma. Afirmó que las respuestas oficiales sobre su verificación no resultan satisfactorias y apuntó a fallas administrativas para procesar los expedientes o falta de recursos para cumplir los compromisos.

“La información hacia nuestro sector no es clara y siguen sin honrar los compromisos que han asumido. Ese es el problema fundamental hoy”, expresó.

Lea más: Tras el caldeado cruce, Cetrapam y viceministro guardan silencio: ¿qué negociaron ayer a puertas cerradas?

Cetrapam: problemática es por falta de presupuesto

Ruiz Díaz estimó que la situación responde principalmente a una falta presupuestaria. Señaló que el presupuesto de este año se mantiene en niveles similares al anterior, pese al aumento de costos del sistema, lo que genera un descalce financiero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También cuestionó la falta de planificación del flujo de caja, que —según indicó— se estaría gestionando tardíamente, profundizando los atrasos y afectando la operación del sistema.

“Estimamos que es una cuestión presupuestaria. El PGN de este año tiene el mismo monto para transporte que el año pasado, pero los montos van creciendo. Entonces, si no tenés en el presupuesto, obviamente que empiezan a patinar. Y eso es lo que está sucediendo. Ni siquiera han tendido el plan de caja”, mencionó.

Cetrapam: ¿hay regulada en el transporte público?

El empresario advirtió que el impacto se refleja en el servicio, ya que indicó que los incrementos del precio del combustible desde marzo no han sido compensados y tampoco se ha actualizado una nueva tarifa técnica.

Reconoció que existen menos buses en circulación y, en ese sentido, sostuvo que resulta imposible mantener operativas todas las unidades, ya que los mismos que sufren desperfectos quedan fuera de circulación hasta que haya recursos para su reparación.

“Las flotas no operan un 100% porque no tienen la condición económica de hacerlo. Un ómnibus que cae descompuesto ya queda esperando que se tengan los recursos para poder levantarlo. Esto es lamentable”, sostuvo.

Cuestiona la gestión del Viceministerio de Transporte

Ruiz Díaz calificó la situación como la más crítica en la historia reciente del transporte público del país, responsabilizando a la gestión actual del Viceministerio por lo que considera una falta de previsión y ejecución.

“Nunca, jamás en la historia del Paraguay el transporte público estuvo como está en este momento con este gobierno, con este Viceministerio. Vinieron a matar al transporte público y lo que están vendiendo es humo envasado al vacío”, apuntó.

También cuestionó promesas oficiales sobre la incorporación de nuevos buses, mientras persisten deudas sin saldar.

“Supuestamente va a haber 1.000 buses 0 km y todo es mentira. No están pudiendo pagar la deuda que tienen y están comprometiéndose a que van a tener más buses. Ojalá los traigan de una buena vez, pero nunca se estuvo tan mal como en este momento”, subrayó.

Lea más: Transporte público: desde mayo “sancionarán” a empresas que realicen reguladas

¿Habrá paro del transporte público por falta de pago de subsidio?

Pese a denunciar la crítica situación, el titular de Cetrapam descartó por ahora medidas de paro, aunque advirtió que el servicio ya opera con restricciones.

Ruiz Díaz insistió en la necesidad de una mesa de diálogo “realista”, donde el Estado asuma compromisos que pueda cumplir, y afirmó que el deterioro del sistema termina afectando directamente a los usuarios.

“Seguiremos esperando. Nosotros hemos decidido que el paro no es una medida porque termina castigando al pueblo, a la gente. Y no podemos castigar a la gente por una incapacidad de gestión del Viceministerio de Transporte”, refirió.

Buses eléctricos en el transporte público

En cuanto a los buses eléctricos, destacó que la tarifa técnica aprobada marca un punto de partida para evaluar costos reales.

Según los datos mencionados, la tarifa total rondaría los G. 6.100 por pasajero, de los cuales el usuario pagaría 3.400 y el subsidio estatal sería de 2.700, lo que —advirtió— incrementaría aún más la presión fiscal si no se corrigen los desajustes actuales.

Lea más: Acusan a Cetrapam de querer distorsionar el cálculo pasaje y subsidios y esto respondió el gremio

¿Cuántos buses circulan en el área metropolitana?

Respecto al funcionamiento del sistema, indicó que hoy operan entre 1.550 y 1.580 buses en el área metropolitana, frente a los 2.000 que circulaban antes de la pandemia.

Atribuyó la caída a la salida de empresas del sector por falta de condiciones y seguridad jurídica para invertir.