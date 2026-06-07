Precios de combustibles: ¿hay posibilidad de bajas en el escenario actual?

La expectativa de un eventual abaratamiento de los precios de los combustibles vuelve a estar en debate entre los consumidores paraguayos. La reducción de la cotización del dólar y un precio del petróleo inferior a los máximos registrados durante los momentos más álgidos del la guerra generan dudas sobre un posible alivio para los consumidores en las estaciones de servicio.

Sin embargo, referentes del sector coinciden en que el mercado internacional sigue condicionado por la guerra en Medio Oriente y por la incertidumbre que generan los enfrentamientos entre Israel, Irán y Estados Unidos, situación que mantiene la incertidumbre.

Mercado internacional sigue bajo presión

El presidente de Petropar, William Wilka, explicó que el comportamiento reciente de las cotizaciones internacionales demuestra que el mercado continúa extremadamente volátil.

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“El mercado empezó junio con US$ 952 por metro cúbico, luego llegó a US$ 1.004 por metro cúbico y posteriormente volvió a cerrar cerca de US$ 954. Sigue muy volátil por la indefinición de la guerra. Abril y mayo cerraron muy por encima de los valores normales”, indicó.

Pese a ese escenario, destacó que la estatal mantiene sin cambios sus precios de venta al público. “Desde Petropar seguimos manteniendo los precios y seguimos por debajo de la competencia”, afirmó.

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Wilka agregó que la baja cotización del dólar ayuda parcialmente, pero no alcanza para compensar el impacto de los precios internacionales de los carburantes.

“Si bien el dólar está bajo, no impacta lo suficiente para atenuar el efecto de la cotización internacional y del premio, que representa alrededor del 90% de la estructura de importación”, señaló.

El efecto de la guerra no desaparece de inmediato

Los analistas también destacaron que que cualquier reducción en las cotizaciones internacionales tarda varios meses en trasladarse al mercado paraguayo.

Según Wilka, incluso si los precios internacionales comenzaran a caer de forma sostenida, el efecto no sería inmediato en el caso de Petropar.

“Si hoy el mercado cayera, recién en dos meses tendría impacto en nuestro mercado por la logística, la coordinación de compras y el efecto inventario”, explicó, haciendo referencia a que los productos que hoy se tienen se compraron hace dos meses, con los precios de ese entonces.

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Sector privado ve difícil una baja inmediata, pero aprovecha oportunidades

El referente del sector privado Miguel Velázquez también manifestó que el mercado aún no ofrece condiciones para una reducción.

“Dos días atrás había esperanza de que los precios al menos se mantuvieran. Sin embargo, volvieron a subir. Estaban alrededor de US$ 3,65 por galón y ahora otra vez están cerca de US$ 3,85”, explicó.

A su criterio, cualquier expectativa de reducción dependerá de una estabilización prolongada de los precios internacionales.

“Para prever una reducción, el precio tiene que estabilizarse por un buen tiempo. Nadie quiere cerrar operaciones cuando existe el riesgo de que al día siguiente vuelva a bajar o subir”, sostuvo.

Velázquez señaló que, pese al contexto general de incertidumbre, algunos operadores han logrado aprovechar momentos puntuales de baja en las cotizaciones internacionales para realizar compras más convenientes y trasladar parcialmente ese beneficio a los consumidores.

“Nosotros le llamamos una ‘primaverita’, cuando el precio baja por un momento y lográs cerrar una compra en ese punto. Algunos aprovecharon esas oportunidades y por eso hoy se ven algunas promociones o precios especiales en ciertas estaciones de servicio”, explicó.

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El referente del sector privado aclaró que estas ofertas responden a operaciones realizadas en momentos específicos de caída del mercado y no necesariamente reflejan una tendencia sostenida de reducción de los combustibles.

“Esos precios especiales existen porque algunos cazaron justo el momento en que bajó la cotización”, afirmó.

El factor oculto: el “premio”

Además de la cotización internacional del combustible, existe otro componente menos visible para los consumidores que es el denominado “premio”.

En el mercado de combustibles, el “premio” es un costo adicional que se suma al precio internacional de referencia (como el de la bolsa de Nueva York, NYMEX) y que refleja las condiciones reales de abastecimiento en una región determinada.

En términos simples, es el sobreprecio que se paga a los traders para asegurar la llegada del producto a un mercado específico, como el Río de la Plata. Este valor incorpora factores como la oferta y demanda regional, la disponibilidad de buques, los costos logísticos y las restricciones en refinerías.

En escenarios de crisis, como conflictos internacionales, este “premio” tiende a aumentar considerablemente. Actualmente supera los 35 centavos de dólar por galón (cpg), cuando antes de la guerra se ubicaba en torno a los 8 cpg.

Según Velázquez, este factor también experimentó fuertes variaciones durante las últimas semanas.

“El premio había bajado hasta 35 centavos de dólar por galón y luego volvió a subir hasta cerca de 65 centavos. Ese componente no siempre es visible para el público, pero influye significativamente en el costo final”, explicó.

Los contratos de compra realizados por Petropar durante mayo reflejan justamente esta realidad. Algunas adquisiciones cerraron con premios cercanos a los 32 y 37 centavos por galón, mientras que los precios del gasoil superaban los US$ 1.100 por metro cúbico al momento del cierre de estas adquisiciones.

¿Puede repetirse lo ocurrido tras la guerra en Ucrania?

El analista Stan Canova considera que existe un paralelismo entre la actual crisis y la registrada tras la invasión rusa a Ucrania, aunque advierte que el escenario actual presenta diferencias relevantes.

Recordó que en 2022 el petróleo superó ampliamente los US$ 100 por barril antes de iniciar un proceso gradual de estabilización.

“Los precios rompieron la barrera de los US$ 100 por barril y tardaron casi un año en estabilizarse. Aun cuando la guerra continuó, el mercado terminó acomodándose”, señaló.

Sin embargo, indicó que la situación actual incorpora un elemento adicional de riesgo, con la amenaza sobre corredores estratégicos para el transporte mundial de petróleo, como el estrecho de Ormuz.

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“La diferencia es que ahora se está tocando una vía muy importante para el tránsito del crudo. No sé si se repetirá el mismo escenario y si en menos de un año los precios podrán volver a los niveles anteriores, aun cuando el conflicto continúe”, advirtió.

Dólar bajo, pero insuficiente

Canova también destacó que la principal variable positiva para Paraguay continúa siendo la relativa estabilidad cambiaria.

“Lo que sí podemos aprovechar como consumidores es la baja del dólar. Si continúa en estos niveles, podría ejercer cierta presión para abaratar los combustibles”, afirmó.

No obstante, tanto desde el sector público como privado coinciden en que el efecto del tipo de cambio es limitado frente al peso que tienen las cotizaciones internacionales y los costos de importación.