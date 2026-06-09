Conocé los tres departamentos que concentran casi el 90% de ingresos internacionales

La distribución territorial de los movimientos evidencia una fuerte concentración en los departamentos fronterizos. Itapúa se posicionó como el principal punto de ingreso y salida del país, con 1.860.886 entradas y 1.931.835 salidas. Estas cifras equivalen a cerca del 59,4% de todos los ingresos y al 59,7% de los egresos registrados, consolidando al departamento como la principal puerta de conexión terrestre con Argentina.

La elevada circulación responde a la intensa relación comercial, turística y laboral existente entre ambos países, particularmente en las zonas de Encarnación y Posadas.

En segundo lugar se ubicó Presidente Hayes, con 536.041 entradas y 567.118 salidas. La relevancia de este departamento se explica por la presencia de pasos fronterizos estratégicos con Argentina, especialmente en el área de Puerto Falcón y Clorinda.

La magnitud de estos movimientos refleja la importancia del intercambio cotidiano de bienes y personas, así como la actividad vinculada al transporte internacional y al comercio fronterizo.

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Central ocupó la tercera posición con 312.852 ingresos y 319.322 egresos, resultado que se encuentra estrechamente relacionado con la ubicación del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, principal terminal aérea del país.

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La conectividad aérea concentra una parte importante de los viajes de negocios, turismo y actividades corporativas, lo que convierte a este departamento en uno de los principales puntos de acceso al territorio nacional.

Por su parte, Alto Paraná registró 260.809 entradas y 262.811 salidas. La cercanía con Brasil y la presencia de Ciudad del Este, uno de los mayores centros comerciales de la región, explican el elevado flujo de personas. El dinamismo comercial de la zona genera un movimiento constante de compradores, trabajadores y transportistas, fortaleciendo el papel estratégico del departamento dentro de la economía paraguaya.

Más atrás aparecen Ñeembucú, con 69.331 entradas y 71.739 salidas, y Misiones, con 22.548 ingresos y 27.369 egresos. Aunque sus volúmenes son considerablemente menores, ambos departamentos mantienen una actividad fronteriza relevante debido a su vinculación con localidades argentinas cercanas.

En el caso de Boquerón, los registros muestran un comportamiento equilibrado, con 18.938 entradas y 18.794 salidas. Amambay contabilizó 14.313 ingresos y 12.944 egresos, mientras que Canindeyú registró 15.015 entradas y 13.873 salidas. Estos departamentos fronterizos con Brasil mantienen una circulación constante de personas asociadas al comercio, la actividad empresarial y los vínculos familiares entre ambos lados de la frontera.

Finalmente, Alto Paraguay y Concepción presentaron los menores niveles de movimiento migratorio, con 1.444 y 53 entradas, respectivamente. Las salidas alcanzaron 1.063 en Alto Paraguay y 45 en Concepción. La reducida participación de estos departamentos responde, principalmente, a una menor densidad poblacional y a una infraestructura de conexión internacional más limitada.

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En términos económicos, la elevada concentración de movimientos en Itapúa, Presidente Hayes, Central y Alto Paraná pone de manifiesto la importancia de los corredores fronterizos y aeroportuarios para la actividad económica paraguaya.

El flujo de personas constituye un componente clave para el comercio, el turismo, el transporte y los servicios, sectores que dependen en gran medida de una conectividad eficiente.

Los datos también muestran que la movilidad internacional en Paraguay se encuentra fuertemente vinculada a los países vecinos, especialmente Argentina y Brasil, mercados fundamentales para la integración económica regional.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones