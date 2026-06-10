Sesión de Conasam termina sin acuerdo con “discusión apasionada” y negando acceso a la prensa

El reajuste del salario mínimo se sigue discutiendo dentro de la Conasam en el MTESS, ya que se debe elevar la recomendación desde el organo tripartito a la Presidencia de la República a fin de definir el reajuste. Hoy día el salario mínimo es de G. 2.899.048.

La recomendación debe basarse en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que establece el Banco Central del Paraguay (BCP) mediante una encuesta de hogares que realiza todos los años; sin embargo, esto genera controversia ya que estimando la inflación del último año, el monto de reajuste sería de tan solo el 2,4%, es decir, G. 69.577, mientras que los trabajadores aseguran que debe ser del 20%, lo que sería G. 647.021.

Hoy se realizó la penúltima reunión de la Conasam, donde tampoco hubo acuerdo, ya que desde el sector empresarial sostienen que el reajuste debe basarse solo en el IPC, no como reclama el sector obrero. Esto generó crispación durante la reunión que terminó sin acuerdo y con una negativa al pedido de las centrales obreras a que ingresen los medios de prensa.

“Yo pedí para que entren los periodistas pero no tuve éxito. Yo puedo tener mi definición de creer lo que ocurre, pero es costumbre ya esto, no es ninguna novedad que el sector empresarial se oponga en cada reunión al reajuste. Lo que nosotros ahora le propusimos es que diga, en base a lo que nosotros planteamos, si puede dar G. 600.000, si no puede, que diga tanto podemos, tanto vamos a hacer, tanto esto, tanto lo otro, no dar la vuelta y tergiversar y entramos en otro terreno”, dijo Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A).

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Disputa por reajuste del salario mínimo

La negativa del acceso a la prensa se dio bajo el argumento de que no había necesidad, ya que no era una reunión pública, indicó Bernardo Rojas. Agregó que tanto el presidente de la Conasam, Jorge Rivas, como Enrique Vidal, fueron los que se negaron.

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Agregó que todos los años pierden por dos votos contra uno en las recomendaciones para los reajustes del salario mínimo.

Insistió en que no aceptarán un reajuste de G. 69.000 y de ser necesario, irán hasta el Presidente de la República, Santiago Peña, o Mburuvicha Roga a manifestarse, e incluso, hasta está dentro del presupuesto hacer una huelga general, pero que eso debe definirse primero con los integrantes de todos los gremios.

Por su parte, el presidente de la Conasam, Jorge Rivas, dijo que siguiendo el calendario establecido en la primera sesión de Conasam, el próximo miércoles tendrían la última sesión ordinaria programada, sin perjuicio de que en caso de ser necesario, a pedido de los miembros, pueda hacerse una sesión más.

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Conflicto por reajuste del salario mínimo

Según Rivas, ya para la próxima sesión podrían contar con la recomendación, pero se limitó a no dar su postura y ni siquiera a responder si le parece que el salario mínimo con el reajuste planteado por las patronales sería suficiente para que las familias sobrevivan.

“En este momento tengo que analizar la propuesta de todos, como soy uno de los votantes, uno de los que tiene que construir la recomendación, de hecho por eso estoy en la Conasam, tengo que escuchar y estudiar las posturas de todos. Yo voy a expresar en el momento de la última sesión la postura respecto de este tema, prefiero dejarle en la última sesión, que naturalmente vamos a tener ya la recomendación donde va a estar plasmada mi postura”, refirió.

Destacó que a diferencia de otros años, este año la Conasam dejará registro de sus memorias. También fue consultado sobre si hubo una pelea entre los sectores de los trabajadores y de los empleadores.

“Hubo una discusión apasionada, pero no hubo rencillas, peleas, cada uno está representando a sus sectores y defendiendo fielmente el mandato que tienen de sus sectores”, respondió.

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Sobre la negativa del ingreso de los medios de prensa, dijo que se estableció que se iba a hablar con los medios después de cada reunión.

“No fue una negativa, toda moción que realice un miembro de Conasam, nosotros tenemos la obligación a consideración de todos. Lo que dijimos en ese momento es después de cada sesión de Conasam los miembros van ante la prensa y exponen libremente sus argumentos, como es una reunión de caracter técnico, no política, se decidió seguir en esa misma línea. Las sesiones técnicas normalmente no son de transmisión pública”, argumentó.