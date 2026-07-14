Dictamen favorable a proyecto de Exenciones para eventos deportivos internacionales 

El proyecto de ley que actualiza el régimen de exenciones tributarias para los Eventos Deportivos de Relevancia Internacional (EDRI), tuvo dictamen favorable por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. El mismo también adecua disposiciones vinculadas al régimen de maquila y de inversiones. La iniciativa en caso de aprobarse en el pleno será remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Durante la reunión, realizada este martes, el director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, defendió la propuesta al señalar que busca subsanar una omisión en el Presupuesto General de la Nación 2026, ya que la Ley de EDRI fue aprobada con posterioridad.

“Lo que hace básicamente este proyecto es actualizar todas las exenciones tributarias sobre disposiciones específicas para los eventos deportivos de relevancia internacional”, explicó.

Orué sostuvo que la Dirección de Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) recomienda la aprobación de la iniciativa porque permitirá incorporar exoneraciones para importaciones vinculadas a estos eventos que actualmente no están contempladas. Agregó que el costo fiscal estimado asciende a G. 10.000 millones, tomando como referencia el volumen de importaciones registrado en 2025.

“El gasto tributario es de aproximadamente G. 10.000 millones, pero corresponde porque incentiva la realización de estos eventos y genera un impacto económico en hotelería, turismo y gastronomía”, afirmó.

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¿El Estado está en condiciones de renunciar a ingresos fiscales?

La senadora Celeste Amarilla del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) cuestionó la conveniencia de ampliar beneficios tributarios en medio de la crisis financiera del Instituto de Previsión Social (IPS) y consultó si el Estado está en condiciones de renunciar a ingresos fiscales.

“No creo que estemos en condiciones de perdonar impuestos si después vamos a tener que aumentar impuestos a la ciudadanía”, expresó.

En respuesta, Orué indicó que el monto de la exoneración es “marginal” respecto al Presupuesto General de la Nación (PGN) y reiteró que la política del Gobierno es combatir la evasión antes que elevar la carga tributaria.

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¿Por qué no crece la seguridad social en su base?

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez del Partido Participación Ciudadana (PPC) cuestionó los resultados de las reformas implementadas en los últimos años y afirmó que persisten altos niveles de informalidad y una baja cobertura de la seguridad social.

“Con tanta inversión, con tanta maquila y con tanto crecimiento económico, ¿por qué no crece la seguridad social en su base?”, planteó.

En su intervención final, Orué defendió la gestión de la DNIT y aseguró que, desde la creación de la institución, se incorporaron 250.000 nuevos contribuyentes y se logró una recaudación adicional de US$ 1.500 millones sin aumentar impuestos.

No obstante, reconoció que este año la recaudación se vio afectada por la apreciación del guaraní frente al dólar. “Hoy tenemos una caída por el efecto dólar, pero en impuestos internos seguimos creciendo. En el IVA tenemos aumento y estamos fortaleciendo los controles para combatir la evasión”, señaló.

Tras el debate, la Comisión de Hacienda y Presupuesto dictaminó por aprobar el proyecto, ahora pasa al pleno su discusión este miércoles en el orden del día para continuar su trámite legislativo.

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