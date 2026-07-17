Caja Fiscal: el déficit en el primer semestre llega a US$ 216 millones

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Economía Finanzas (MEF), los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, o más conocida como Caja Fiscal, totalizaron en el sexto mes del año, G. 321.412 millones frente a los egresos que en junio sumaron G. 529.185 millones. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo en el citado mes fue de G. 207.773 billones (US$ 34 millones al cambio actual), saldo rojo que surge porque los aportes no cubren totalmente los egresos.

En tanto que en el acumulado entre enero y junio del presente año, los aportes al fondo totalizaron G. 1,83 billones, mientras que los egresos alcanzaron G. 3,15 billones, una diferencia del 42% que en término de valores alcanzó G. 1,31 billones (US$ 216 millones al cambio actual) que es financiado mes a mes con recursos estatales, o sea con nuestros impuestos.

Al desagregar por jornada, unos US$ 1,2 millones de déficit es lo que genera la caja fiscal cada día.

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En cuanto al comparativo anual, se observa un aumento del 7% respecto al mismo periodo del año pasado cuando el saldo rojo en el primer semestre llegaba a G. 1,22 billones (US$ 153 millones). Sin embargo, por la baja del tipo de cambio, el valor del déficit en dólares aumentó en 41% en el mismo periodo comparado en un año.

La entidad es administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF, que cuenta con 242.141 funcionarios activos aportantes, tiene registrado a 73.080 jubilados y 12.481 pensionados.

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Resultado por sectores

Según los datos oficiales, militares, policías, magisterio, docentes universitarios y magistrados judiciales representaron los sectores deficitarios con una diferencia del 71%, 59%, 46%, 20% y 11% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos al mes de junio último. En el caso de los militares, sus ingresos al mes de junio sumaron G. 134.163 millones, mientras que sus gastos G. 470.511 millones, lo que arrojó una diferencia negativa de G. 336.348 millones.

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Por otra parte, los policías sumaron aportes por G. 250.267 millones, y sus egresos fueron por G. 614.564 millones, que arrojó una diferencia negativa de G. 364.297 millones. Con respecto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 701.258 millones, pero sus gastos llegaron a G. 1.310.302 millones, que generó también un saldo rojo de G. 609.044 millones, lo que explica casi el 50% del resultado deficitario de la Caja al primer semestre del 2026.

Una reforma parche a la Caja Fiscal

En tanto crece el saldo rojo de la Caja Fiscal, el presidente Peña promulgó en marzo pasado la Ley 7633 de una reforma que apenas permitirá reducir en un 40% esa diferencia en el tiempo, cuando la propuesta inicial pretendía un 60% de impacto.

Esto debido a que el proyecto que presentó el Ejecutivo inicialmente sufrió modificaciones en el Congreso por la presión de docentes, donde se negoció una “reforma light” o parche que solo empujaría el problema hacia adelante.