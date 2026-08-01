Ocupación aumentó, pero más en informales: Afectó a 1.753.000 personas en segundo trimestre

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los resultados del mercado laboral del Paraguay correspondiente al segundo trimestre del año que provienen de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), y que justamente revela el alto impacto de la informalidad en la ocupación laboral en nuestro país. El citado reporte reveló que al segundo trimestre la ocupación no agropecuaria aumentó en 128.745 nuevos puestos al segundo trimestre y abarcando a un total de 2.845.646 trabajadores, sin embargo, el mayor incremento se dio en la franja informal

Según los datos, el 61,6% de los ocupados son informales, es decir que 6 de cada 10 trabajadores están en dicha condición de precariedad laboral, 1.753.316 trabajadores que no aportan a un seguro social y que ni siquiera están inscriptos en el Registro Único del Contribuyente (RUC), esto representa en término de cantidad casi 75.000 informales más comparado al mismo periodo del año pasado cuando llegaba a 1.679.009, aunque en término de porcentaje sobre el total de ocupados mantiene casi el mismo valor (61,6%)

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En tanto que los ocupados formales no agropecuarios llegaban a 1.090.118 trabajadores y aumentaron en cifras en solo 57.000 nuevos puestos, lo que revela la fuerte influencia que todavía tiene la informalidad en el mercado laboral de Paraguay.

El informe detalla que para la definición de ocupación informal, se han considerado las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adaptándolas a la realidad y circunstancias del Paraguay. De esta forma, el INE concluyó que son ocupados informales los trabajadores independientes, que no están inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y los dependientes, que no aportan a un sistema de jubilación o pensión.

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Principales hallazgos

De acuerdo con los datos, en el área rural, aproximadamente 7 de cada 10 personas ocupadas no agropecuarias eran informales, que llegaban a 397.253 personas de un total 548.415 ocupados.

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Mientras que, en áreas urbanas, de cada 10 ocupados no agropecuarios aproximadamente 6 eran informales. Los trabajadores informales en zona urbana llegaban a 1.356.063 personas, frente a 939.396 personas ocupadas formales en zona urbana.

Datos recientes del INE detallan que por tipo del establecimiento, la mayor parte de informales trabajaban en microempresas, en un 73%.

Las actividades que presentan alta participación de ocupados informales son: construcción (más del 80%); comercio, restaurantes y hoteles, servicios sociales, comunales y personales. En contrapartida, en la rama de finanzas, seguro e inmuebles se observa una baja informalidad.