Lo que respondió Bachi sobre su vínculo con servicentro que opera con el sello Petropar

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), respondió este miércoles a la publicación de ABC que expuso el posible conflicto de intereses existente entre su pedido público para que Petropar mantenga los precios de los combustibles y su vinculación con un servicentro que opera con el sello de la petrolera estatal.

A través de su cuenta en la red social X, el legislador sostuvo que la publicación “intenta descalificar” su pedido dirigido tanto a Petropar como a los emblemas privados para mantener “precios justos para el pueblo paraguayo”.

“Resulta muy llamativo que algunas publicaciones se activen precisamente cuando se defiende el bolsillo de la gente y no cuando los privados aumentan reiteradamente”, escribió el senador, lo que acompañó con la publicación de este diario.

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En otra publicación, agregó: “Fui electo representante del pueblo, no de medios ni de corporaciones. Seguiré defendiendo precios justos. El interés particular no me detiene. El interés general del Paraguay es el que me mueve”.

No respondió sobre el posible conflicto de intereses de su pedido

No obstante, en ninguna parte de su posteo el titular del Congreso respondió al aspecto central de la publicación, que cuestiona su vínculo y el de otros políticos colorados con servicentros de Petropar y el posible conflicto de intereses al solicitar a la estatal mantener precios más bajos, pese a la presión de los precios internacionales de los carburantes.

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Tampoco nada mencionó del eventual beneficio económico que podría obtener si la estatal mantiene sus precios políticos, que estaría afectando las finanzas de la petrolera pública.

Núñez había instado públicamente a Petropar a mantener los precios más bajo, sin mencionar que su pareja, la exconcejala de Villa Hayes Nidia Lorena Cabrera, opera un servicentro con el emblema de la estatal a través de la firma Districhaco SA.

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Recordemos que según publicaciones periodísticas, ese servicentro fue instalado en un terreno municipal de Villa Hayes cuya adjudicación se concretó durante la administración del entonces intendente Ricardo Núñez, hermano del senador, y que Petropar proveyó los equipos necesarios para su funcionamiento.

Esa situación plantea un posible conflicto de intereses, ya que mantener una mayor diferencia de precios entre Petropar y los emblemas privados podría favorecer las ventas de los servicentros que operan bajo la bandera de la estatal, entre ellos el establecimiento vinculado al presidente del Congreso.

La reacción de Núñez se produjo luego de que los principales emblemas privados aplicaran la cuarta suba de los precios de los combustibles en lo que va del año, mientras Petropar mantiene sin variación sus valores, aunque continúa evaluando la evolución del mercado para decidir si realizará un eventual reajuste.

Políticos con estaciones de servicio de Petropar

En la lista de operadores de servicentros de Petropar vinculados a dirigentes políticos también figuran las exdiputadas cartistas Blanca Marina Vargas de Caballero y Del Pilar Medina, actualmente asesoras en Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá, respectivamente. Asimismo, aparece la diputada cartista Jazmín Narváez, aunque el propietario registrado es su padre, además del senador colorado Luis Pettengill.

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Otros dirigentes beneficiados con la operación de servicentros de la petrolera estatal son el seccionalero cartista Víctor Molas Turó, quien además de administrar estaciones propias fue favorecido con la concesión de dos servicentros pertenecientes a Petropar; el diputado colorado Néstor Castellano, el exdiputado Tomás “Ever” Rivas, el exintendente de Hernandarias Blas Leguizamón (ANR), el exministro de Agricultura Carlos Santa Cruz Britos, el exintendente de Natalicio Talavera Gustavo Giménez Silvero y el seccionalero y concejal colorado de Itá Fabio Andrés Sosa Espínola.