Déficit fiscal: “Peña debe olvidarse de los temas electorales y priorizar los del gobierno”

Tras varios meses de incertidumbre sobre el cumplimiento de la meta fiscal previsto por el gobierno en su plan de convergencia del déficit, de volver al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, el Ministro de Economía Óscar Lovera salió la última semana a reconocer que nuevamente no podrán cumplir con lo proyectado al inicio mismo de este gobierno. La falta de registro de deudas que se fueron acumulando, además del impacto cambiario (baja del dólar) en las recaudaciones aduaneras sobre todo, complicaron aún más el objetivo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ajustó su proyección y admitió que el déficit fiscal cerrará este año en 3,2% del PIB, subirá a 3,9% en 2027, y buscará retornar al tope legal de 1,5% en 2028

Al respecto, varios referentes han valorado el hecho de que el Gobierno haya sincerado las cuentas, ya que la credibilidad fiscal está en juego, aunque también opinan que ven un poco complicado llegar a esta nueva meta para el 2028, sin reformas fuertes como recortes de gastos y mayor impulso tributario.

El economista y ex ministro de Hacienda César Barreto resaltó que este es el tercer plan de convergencia que estamos haciendo, y que lastimosamente no se han podido cumplir. “Nuestra credibilidad fiscal está relativamente dañada, para no decir que está muy dañada”, afirmó. Agregó que si queremos esa credibilidad tenemos que hacer un tercer plan que efectivamente se pueda cumplir.

El primer plan fue presentado durante la gestión de Marío Abdo Benítez en el 2020 durante un proceso de fuerte retroceso económico por fenómenos climáticos, que luego se intensificó con la pandemia, la intención era volver al límite de responsabilidad fiscal en el 2024. Ese año y al inicio del periodo de Santiago Peña se volvió a diseñar un segundo plan debido a la acumulación de deudas con proveedoras que hicieron imposible su cumplimiento por lo que lo pasaron para el 2026, que tampoco prosperó. Ahora el gobierno proyecta llegar al límite del déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal para el 2028.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Meta fiscal del Gobierno: “Es prácticamente imposible volver al 1,5% en 2028”

Dejar los temas electorales a un lado y enfocarse en lograr la meta fiscal

Según Barreto este plan nuevamente va ser difícil de cumplir. Detalló que por un lado, la proyección de ingresos tributarios que están previendo son muy optimistas, a no ser que se den algunos ajustes impositivo. “El crecimiento por encima del 10% de los ingresos tributarios para el 2027 y 2028 me parece muy difícil de lograr y lo otro es, que debe haber una contención muy fuerte en los gastos corrientes. El ritmo de ejecución de todos los programas sociales que tienen un alto costo en el presupuesto”, apuntó.

En ese sentido, reiteró la importancia de los programas sociales, pero añadió, que se debe reconocer que no hay recursos suficientes para poder cubrirlos adecuadamente.

Detalló también algunos gastos que tendrán fuerte presión en el presupuesto como la incorporación de 5.000 policías para el próximo año, la universalización de la pensión de adultos mayores que sigue sumando más pensionados, más la presión por subas salariales en pleno año electoral.

“Tiene que haber una decisión política muy dura estricta para que efectivamente ese déficit del 1,5% sea lograble en el 2028 y justamente estamos en un momento complicado en el tema político, y tomar este tipo de decisiones es difícil a no ser que el presidente Peña se olvide de los temas electorales y actué como presidente priorizando las cosas del gobierno y no de las próximas elecciones y tome esas decisiones duras”, afirmó el ex ministro.

Lea más: Son suficientes las medidas de ajustes de gastos del MEF?

¿Cuál es el problema de fondo?

De acuerdo con lo indicado por Barreto, este problema con el cumplimiento del déficit ya se viene arrastrando desde el periodo anterior, cuando en medio de la crisis por la Pandemia se estableció una ley de emergencia para compra de insumos y servicios en el marco de esta urgencia, pero esta ley tuvo vigencia hasta el 2021 y seguía la compra en el Ministerio de Salud sin pasar por ciertos procesos presupuestarios.

“Se recibían las facturas, se registraban en ese sistema institucional, pero no registraban en el sistema de administración financiero entonces desde ahí se originó el problema”, señaló.

A lo que agregó que la Contraloría General de la República debería revisar la legalidad de estos compromisos. “Porque no es algo menor es un tema grave e insisto con esto por la transparencia y credibilidad de las cifras es algo muy importante”, afirmó.

Finalmente, Barreto valoró el hecho de que el Gobierno haya reconocido la verdadera situación fiscal, porque esto ayuda con las medidas sean más efectivas para evitar que vuelva a ocurrir.