A tres años de gestión de Peña, dos exministros analizaron el rumbo económico e hicieron estas advertencias

Los exministros de Hacienda Manuel Ferreira y Benigno López analizaron el desempeño económico del actual Gobierno del Presidente Santiago Peña, que cumple tres años de gestión, y coincidieron en que Paraguay mantiene una estabilidad construida durante años, pero enfrenta problemas fiscales que pueden terminar afectando ese logro.

En el marco del programa televisivo Plaza Pública, de la fundación Desarrollo en Democracia (Dende), emitido ayer miércoles en ABC TV, y conducido por Yan Speranza, los exministros sentaron postura sobre el rumbo de las finanzas públicas. Según señalaron, el problema ya no pasa únicamente por alcanzar una determinada cifra de déficit fiscal, sino por corregir los desequilibrios antes de que comprometan la estabilidad que Paraguay logró construir.

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¿La estabilidad macroeconómica está bajo presión?

Para el economista y exministro Manuel Ferreira, Paraguay mantiene la estabilidad macroeconómica alcanzada durante las últimas décadas. Sin embargo, sostuvo que la estabilidad debe medirse también por la previsibilidad que tienen las familias y las empresas.

“Estabilidad significa que yo como consumidor pueda decir: yo tengo una lista de precios vinculada a mis niveles de ingresos que no cambia radicalmente a lo largo del tiempo”, dijo.

En tanto que, para el sector empresarial, agregó, la estabilidad permite elaborar presupuestos y prever el comportamiento de la economía.

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Duro cuestionamiento al manejo del déficit fiscal

Uno de los principales puntos de preocupación, abordado por las exautoridades, fue el deterioro de las cuentas fiscales y el incumplimiento del proceso de convergencia hacia el límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Ferreira recordó que la norma estableció originalmente un tope de déficit fiscal de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Tras los desequilibrios registrados en los últimos años, el Gobierno de Peña planteó un nuevo proceso para retornar gradualmente a ese nivel.

Sin embargo, el reconocimiento de una deuda atrasada superior a US$ 1.270 millones con proveedores y la admisión de que la meta fiscal prevista para 2026 no sería alcanzada modificaron el escenario.

Ferreira fue especialmente crítico con el impacto que esta situación puede generar sobre la confianza. “Lo que ocurrió es muy grave porque la base de la credibilidad de un gobierno es la confianza, y el haber escondido parte del déficit, el no pagar algunas cuentas, no le hace mucho bien a ese activo llamado confianza”, sentenció.

No obstante, el economista valoró que el actual ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, haya reconocido el problema y convocado a exministros para analizar alternativas. “El primer paso para solucionar un problema es reconocer el problema”, resaltó.

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¿Hay que revisar la regla fiscal?

El exministro consideró que Paraguay debe volver a discutir la estructura de la regla fiscal, debido a que las condiciones económicas cambiaron desde 2013. “En el año 2013 nosotros teníamos una condición estructural de que uno y medio por ciento era un déficit sostenible. Hoy, posiblemente ese número sea más alto”, explicó.

Ferreira sostuvo que el país debería contar con una regla que permita aplicar políticas anticíclicas y utilizar la deuda como una variable de referencia. Según su planteamiento, un mayor crecimiento económico también puede contribuir a generar ingresos que permitan reducir el peso relativo del endeudamiento.

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El gasto social entra en el debate

Otro de los puntos cuestionados fue el crecimiento del gasto social y su focalización. El exministro Benigno López, por su parte, fue crítico con la forma en que el Estado enfrenta los problemas estructurales.

Sostuvo que varias reformas se postergaron durante años y que las decisiones suelen adoptarse cuando la situación ya genera presión. “Nosotros, lamentablemente, actuamos por reacción”, acotó.

El exministro enumeró los problemas que, según su análisis, requieren atención. “Tenemos el problema de la caja fiscal hace rato. Tenemos el problema del malgasto hace rato. Tenemos el problema de la falta de institucionalidad hace rato”, señaló.

López advirtió que la postergación de estas decisiones puede afectar los avances alcanzados por Paraguay. “Todo eso nos va a costar en el futuro y nos va a costar mucho y malo. Entonces, inclusive, podemos arriesgar que lo que hemos conseguido se deteriore”, refirió.

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¿Hay riesgo de sacrificar la inversión pública?

La presión sobre las cuentas públicas abre una discusión sobre cuál será la variable de ajuste. Los exministros analizaron el margen existente para mantener el gasto social y, al mismo tiempo, financiar infraestructura.

Ferreira cuestionó que la inversión pública termine siendo la principal variable sacrificada ante la falta de espacio fiscal. En ese sentido, dijo que el país tiene además compromisos pendientes en salud, infraestructura y programas sociales, mientras el endeudamiento ya limita la posibilidad de seguir recurriendo al financiamiento como hasta ahora.

Sobre el punto, López advirtió que las obligaciones acumuladas en salud competirán con los gastos futuros. “Tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a financiar la salud pública”, reconoció.

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Reforma previsional y ahorro interno

En otro orden, Ferreira planteó avanzar hacia un sistema previsional que incorpore obligatoriamente a trabajadores que hoy no cuentan con una jubilación. “Tenemos que aumentar nuestros niveles de jubilación y de contribución al sector privado”.

El exministro sostuvo que un sistema de capitalización individual podría reducir futuras contingencias para el Estado y, al mismo tiempo, generar mayor ahorro nacional para financiar inversiones.

La discusión previsional se vincula directamente con el problema fiscal, debido al costo que tienen actualmente las cajas y las obligaciones que terminan siendo cubiertas con recursos públicos.

Salud y gasto estatal requieren decisiones

Los exministros también cuestionaron la forma en que se financia el sistema sanitario. López planteó que el Estado deberá afrontar deudas acumuladas y nuevas obligaciones en los próximos años.

Por su parte, Ferreira señaló que el país necesita revisar el modelo de cobertura, el costo de los medicamentos y la estructura de los servicios públicos.

El país debe aprender a construir acuerdos

Lo que sí coincidieron nuevamente es que el foco debe concentrarse en evitar que nuevas obligaciones se conviertan en contingencias permanentes para el Estado. Ferreira reclamó que el nuevo plan de convergencia fiscal sea realista y pueda cumplirse.

En tanto que, López sostuvo que el escenario político hará más difícil aplicar reformas durante el período electoral. Sin embargo, planteó que el país debe aprender a construir acuerdos. “Hoy ya no podemos más dejar de tomar esas medidas”, concluyó.