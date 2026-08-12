Tres años de gestión de Peña: “Prometió mucho, pero ha cumplido poco”, dice Borda

Este 15 de agosto se cumple el tercer año de mandato del Presidente Santiago Peña quien empezó su periodo cargado de promesas, aunque el lema de “Vamos a estar mejor” quedó limitado solamente a su sector político, según las reflexiones del economista y ex ministro de Hacienda, Dionisio Borda.

El experto indicó que si bien le quedan todavía dos años a Peña para continuar con su agenda de promesas, tendrá que lidiar con un poder limitado, ya que comenzará a dominar la agenda política por las elecciones municipales de 2026, las internas de los partidos políticos en 2027, finalmente y las elecciones generales de 2028. En un balance de lo que dejaron hasta ahora estos tres años del gobierno del Presidente Peña, Dionisio Borda detalló los siguientes puntos:

Promesas y resultados

En primer lugar, Borda mencionó que Peña “prometió mucho, pero en realidad ha cumplido poco” y que el lema de “Vamos a estar mejor” parece haberse concretado solamente para los integrantes de su sector político. “Su limitada capacidad para gobernar resulta cada vez más visible, pues el poder real parece residir en la presidencia del partido colorado”, apuntó el ex ministro.

En cuanto a la calificación de grado de inversión, detalló que es el resultado de una carrera de postas iniciada hace 20 años, sin desmerecer el lobby realizado por el gobierno con las calificadoras de riegos. Sin embargo, estima que su efecto positivo se manifestará principalmente a través del “canal financiero”—con tasas bajas y plazos más ventajosos en los mercados de capitales, antes que la captación de Inversiones Extranjeras Directas (IED).

El presidente Peña y sus dos programas estrellas que son “Hambre Cero” y “Che Róga Póra” cuyos objetivos son buenos, pero cuyos resultados todavía no han sido suficientemente evaluados, detalló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, dijo que el lema “Paraguay ha despertado nuevamente, el gigante dormido de Sudamérica”, Un gigante dormido se levanta” se materializó sobre todo, en los 68 viajes al exterior realizados para dar a conocer el país, aunque estos parecen haber ampliado más los conocimientos geográficos del mandatario que la presencia internacional del Paraguay.

Añadió que con tantos días fuera del país, difícilmente el presidente viajero pueda exhibir un desempeño positivo en la conducción cotidiana del Gobierno y debido a esto, la reunión de gabinete de ministros, prácticamente, no se convoca para evaluar los avances y recomendar nuevas acciones.

Entre las reformas encaradas, el Ministerio de Hacienda fue transformada en Ministerio de Economía y Finanzas “con atribuciones ampliadas y pretencioso de convertirse en un superministerio, aunque hasta ahora sus resultados han sido mediocres”, expresó. Recordó que en medio de las dificultades para manejar las finanzas públicas, el entonces ministro (Carlos Fernández Valdovinos) anunció una “economía de guerra” y fue apartado del cargo.

Lea más: ¿Estamos más cerca del tercer grado de inversión? Esto opinan expertos

Déficit fiscal

El MEF dio a conocer la nueva trayectoria prevista para el déficit fiscal, tras el fracaso del segundo plan de convergencia. El año pasado el déficit alcanzó el 2% del PIB, por encima de la Ley de Responsabilidad Fiscal y para los próximos años, el Ministerio proyecta un déficit del 3,2% del PIB en 2026 y del 3,9 en 2027, para retornar al 1,5% en el 2028.

Según Borda, estas cifras podrían ser incluso mayores, teniendo en cuenta la caída de los ingresos tributarios informada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), atribuida, entre otros factores a la depreciación del dólar. El déficit incluye las deudas acumuladas con las empresas farmacéuticas y construcciones. “Una menor recaudación tributaria podría debilitar todavía más la situación fiscal y dificultar el cumplimiento de las proyecciones oficiales”, alertó el economista.

Lea más: Déficit fiscal: Las recomendaciones del exministro Dionisio Borda para nuevo plan de convergencia

Deuda pública

En cuanto a la deuda pública, dijo que resulta preocupante por su sostenida tendencia al alza. El pasivo con el sector farmacéutico asciende a US$ 1050 millones, mientras que la deuda con las empresas de obras publicas sería de US$ 220 millones. En conjunto sumarían US$ 1.270 millones, equivalentes aproximadamente al 2,6% del PIB.

La deuda pública, al cierre de junio de 2026 alcanzó el 34,4% del PIB y según el FMI, Paraguay podría sostener niveles de endeudamiento de entre 30% y el 50% del PIB. En términos absolutos, la deuda total rondaría los US$ 22.000 millones y habría aumentado en US$ 1.498 millones solamente durante los primeros seis meses del año.

Borda indicó además que la debilidad institucional puede convertirse en una amenaza para la estabilidad macroeconómica, con una presión tributaria que es de apenas el 11,3% del PIB, mientras que el promedio regional se sitúa alrededor del 20%.

“El gobierno menciona que nuestro país tiene un de los coeficientes de deuda pública más bajos de la región, pero omite señalar que también posee una de las presiones tributarias más bajas. Por lo tanto, su capacidad para afrontar niveles crecientes de endeudamiento es igualmente reducida”, advirtió.

Lea más: Déficit fiscal: “Peña debe olvidarse de los temas electorales y priorizar los del gobierno”

Nuevas leyes

Borda mencionó también que durante este Gobierno se aprobaron alrededor de 30 leyes y la mayoría de ellas sin discusión suficiente. Dijo que los proyectos fueron sancionados con premura, desatendiendo los pedidos de la oposición de contar con más tiempo para estudiarlos y la mayoría oficialista impuso su regla y aprobó las normas prácticamente sin debate.

Sin embargo, después de su promulgación, varias de estas leyes sufrieron demoras en la elaboración de los decretos reglamentarios y no produjeron avances visibles. Entre ellas se encuentra la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y la normativa relacionada con la formación del capital humano.

Dijo también que algunas reformas buscaban eliminar duplicaciones, funcionar instituciones y reorganizar funciones similares; sin embargo, en la práctica, muchas disposiciones todavía no han sido plenamente aplicadas y continúa predominando la influencia política.

En la práctica no sido aplicadas estas leyes, primando otra vez, la influencia política. En cuanto al cambio de la ley de la caja fiscal no ha resultado; la crisis se mantiene con un saldo rojo en el 2025 de US$ 380 millones anual.

Lea más: La deuda pública aumentó US$ 1.498 millones en seis meses

La gestión pública

En un estudio del BID a nivel regional para medir las perdidas en el gobierno por mala gestión, señala que Paraguay las ineficiencias técnicas del gasto público equivaldrían a 3,8 % del PIB por filtraciones en transferencias localizadas, esto por ineficiencia en las compras públicas, exceso o ineficiencia en las remuneraciones de los empleados públicos

Con el PIB actualizado, esto representa una pérdida de US$ 1.800 millones, ni para recuperar y destinar esos recursos a las prioridades sociales.

Borda lamentó que el gobierno no buscó enmendar esta perdida de US$1.800 millones, mediante un plan que trate de recuperar esos recursos.

Detalló que el tema más preocupante sigue siendo la lucha contra la corrupción que crece en una progresión geométrica; también la inseguridad ciudadana, por los asaltos frecuentes, principalmente a las mujeres. “Peña prometió combatir a los llamados “chespis” y liberar a Asunción de este factor de inseguridad, pero los esfuerzos siguen siendo muy insuficientes", advirtió.

En ese sentido, alertó que el presidente ha convocado muy pocas veces a los miembros de su gabinete para analizar las hojas de ruta de los ministerios, evaluar sus gestiones y rendir cuentas ante la ciudadanía. Tampoco se ha difundido adecuadamente un programa de gobierno que establezca los objetivos, las metas y los resultados esperados durante los cinco años de mandato. “Si hubo persecución a la prensa y a las organizaciones sin fines de lucro”, lamentó.

Política Social

En cuanto a la política social, el ex ministro mencionó que no sobresale ningún programa social, excepto los programas estrellas: Hambre Cero y Che Roga Pora. El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) encargado de la lucha contra la pobreza y la desigualdad brilla por su ausencia y por su escasa rendición de cuenta.

Los datos estadísticos del INE permiten identificar la pobreza monetaria y multidimensional en el ámbito nacional, departamentos y distritos más afectados. Sin embargo, el MDS no parece reaccionar ante esta realidad, lo cual muestra una falta de sensibilidad y de responsabilidad en el ejerció de sus funciones.

La informalidad laboral, que afecta a 60% de los trabajadores, las necesidades de las micro y pequeñas empresas, la situación de la agricultura familiar campesina no ha ocupado un lugar central en la política social. En lo que respecta al financiamiento destinado a la salud, la educación y la nutrición se mantienen muy por debajo de las necesidades de estos sectores. La indolencia se ha convertido en una marca del Gobierno, mientras los sectores vulnerables permanecen fuera de sus principales preocupaciones.

Los hogares de menores ingresos soportan un elevado gasto de bolsillo para adquirir medicamento e insumos. Dijo que la educación atraviesa serias dificultades y muchas instituciones carecen de las condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Al mismo tiempo, alertó que la desatención de los pueblos indígenas continua siendo una vergüenza nacional. Mientras tanto, Peña pretende “pintar de rojo” todo el país, una posición que degrada la democracia y desconoce el legítimo derecho de las minorías a estar representadas en el Congreso. “Y deja al nuevo gobierno la crisis de la Caja Fiscal y la de IPS”, afirmó.

Finalmente, se refirió a los principales riesgos para conservar o escalar la calificación otorgada por las agencias internacionales siguen siendo la corrupción, la debilidad institucional, la narcopolítica, la escasa gobernanza, el autoritarismo y la inseguridad jurídica.

Borda indicó que Peña podría terminar su mandato sin dejar un legado significativo para el país. “Quizás su récord más visible sea la cantidad de viajes realizados al exterior y de dejar una economía estatal en crisis”, expresó el ex ministro.