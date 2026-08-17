Crecimiento de la dinámica de empleos temporales en Itapúa durante el Mundial de Rally

Las fechas en Paraguay del Mundial de Rally, que se desarrollarán del 27 al 30 de agosto próximo, generan un movimiento importante en el departamento de Itapúa que dinamiza la economía local. En ese sentido, genera un crecimiento en la demanda de empleos temporales vinculados al sector de servicios.

El presidente de la Asociación de Hoteleros de Itapúa (Ashoit), Andy Sbardella, manifestó que cerca de 10.000 personas son empleadas en el sector hotelero y extrahotelero durante el evento; de estas, entre 5.000 y 6.000 están vinculadas a los servicios del gremio hotelero, explicó. A diferencia del año 2025, esta edición llega con un crecimiento de la infraestructura del 10%, alcanzando las 6.000 plazas en el sector hotelero y 5.000 en el extrahotelero.

Sbardella explicó que el crecimiento es el reflejo de un 5% en nuevas inversiones, es decir, entre 15 y 20 hoteles nuevos en la región, sumado a que varios emprendimientos anteriores han refaccionado y ampliado sus servicios desde la edición del año pasado.

El primer año del evento organizado por la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), se registraron más de 210.000 espectadores en la región, que se concentraron en su mayoría en la capital departamental, Encarnación. El sector hotelero y de servicios operó al 100% de capacidad. Según la organización, se generó un impacto económico de US$ 133 millones.

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Empleos temporales

El pasado 17 de junio se realizó en Encarnación una feria de empleos organizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en el marco del programa Emplea Py. Se ofertaron más de 400 vacancias vinculadas al desarrollo del Mundial de Rally.

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Entre los principales perfiles destacan administrador; asesor de ventas; auxiliares administrativos, contables, de depósito y de logística; atención al cliente; ayudante de carnicería; chofer; cajero; guardia de seguridad; personal de limpieza; panadero, entre otros. Los organizadores estimaron que fueron alrededor de 50 perfiles laborales los que fueron requeridos en esta feria de empleos. El año pasado, el evento mundial requirió un aumento sustancial en la demanda de mano de obra, principalmente en el área de servicios.

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desocupación del primer trimestre del año 2026 superó la registrada en el último trimestre de 2025. Pasó de 3,6 % a 5,3 %. Este registro es superior en mujeres, con 6,2 %, y en hombres, con 4,6 %.

En el año 2025, el empleo informal alcanzó el 60,1 % de todos los trabajadores, mientras que en Itapúa sería del 67,9 %, según los reportes del INE. Esto evidencia una gran brecha entre la necesidad de empleo y las ofertas de trabajos formalizados.

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El Mundial de Rally

Las proyecciones realizadas por el Comité Organizador Local (COL) del Campeonato Mundial de Rally (WRC), a cargo de las fechas en Paraguay, a desarrollarse del 27 al 30 de agosto, suponen un movimiento económico de US$ 200 millones. Se espera un público de al menos 400.000 espectadores.

Los tramos de competencia (incluyendo el Shakedown) estarán en 10 distritos del séptimo departamento, que son: Encarnación, Cambyretá, Capitán Miranda, Nueva Alborada, Trinidad, Hohenau, Bella Vista, General Artigas, San Juan del Paraná y Carmen del Paraná.

La edición 2026 contará con 22 pruebas especiales, sumando 356,04 km de recorrido competitivo y la participación de aproximadamente 60 tripulaciones que competirán durante tres días.

Se trata de la fecha más extensa de la edición 2026 del WRC, por sobre otras pruebas que se desarrollaron y se realizarán en distintos países, como Kenia (350,52 km), Portugal (344,91 km), Montecarlo (339,15 km), entre otros.