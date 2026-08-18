Adelanta: Mipymes podrán anticipar el cobro de facturas y acceder a dinero en 48 horas

Este martes se presentó Adelanta, un sistema que permitirá a proveedoras del Programa Hambre Cero, un mercado de hasta US$ 40 millones para las mipymes, acceder a liquidez inmediata.

El mecanismo funcionará mediante una subasta de facturas, las mipymes (pendientes de cobro) se registrarán en la plataforma y distintos actores del sistema financiero, como bancos, financieras, casas de bolsa y cooperativas, podrán competir por adquirir dichas facturas. La oferta con la tasa de interés más baja será adjudicada y la empresa podrá recibir el dinero en menos de 48 horas, según explicaron las autoridades.

De acuerdo con el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, la herramienta permitirá a las empresas acceder a capital de trabajo de manera rápida y segura.

“Adelanta permitirá a las mipymes acceder a recursos financieros de manera rápida y segura a través del descuento de facturas electrónicas, facilitando así la obtención de capital de trabajo para continuar creciendo, invertir y generar más empleo”, acotó.

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Adelanta hará frente a la usura

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, señaló que uno de los principales obstáculos para el crecimiento de las mipymes es el acceso al capital, especialmente para aquellas empresas que no cuentan con un historial financiero que les permita acceder a créditos bancarios.

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“Lo primero que ve un emprendedor cuando encuentra una oportunidad es salir a conquistar. Y eso muchas veces, con ese hambre de que crezca su empresa, le hace tomar decisiones que quizás no coincidan con el futuro que ellos quieren para la salud financiera y el crecimiento de la empresa”, manifestó.

Explicó que el crecimiento de una empresa requiere capital para aumentar el inventario, acceder a créditos, disponer de mayor liquidez y ampliar el giro del negocio. Sin embargo, cuando no puede demostrar un historial financiero ante el sistema bancario, puede terminar recurriendo a préstamos informales.

Adelanta una alternativa frente a la informalidad

Riquelme calificó a la usura como “el flagelo más grande y el inhibidor más grande que existe del crecimiento de las mipymes y de los productores en el país”. Reiteró que Adelanta busca convertirse en una alternativa para las mipymes y productores, antes de ir a pedir ayuda a un usurero.

“Automáticamente, esto habilita para que diferentes jugadores dentro del financiamiento en el país subasten esa factura. Y esa factura hoy, para el inicio de este programa Adelanta, se regirá con veinticinco jugadores, que son los proveedores de Hambre Cero. De esa cifra, el 10% de lo que viene de las mipymes en Paraguay tiene detrás 1.500 productores y este año vamos a llegar a 1.500 mipymes también, que van a proveerles a esos veinticinco jugadores”, detalló.

Las mipymes podrán cobrar en 48 horas

Señaló que, una vez confirmada la validez de la factura, se inicia el proceso de subasta y la tasa de interés más baja es finalmente la que termina siendo adjudicada.

Asimismo comentó que la mipyme en menos de 48 horas cobra lo que es una factura a crédito, que muchas veces está en 60 o en 90 días, porque afirmó que ese es el costo de venderle al Estado.

“El Estado tarda más en pagar de lo que muchas veces demora el sector privado. A través de esta herramienta con tasas dignas, la mipymes podrán crecer de la forma más sana posible y trabajar para hacer crecer su negocio, para mejorar su calidad de vida y no trabajar para pagarle lo que le debe a un usurero”, apuntó.

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Finalmente, Riquelme sostuvo que el mayor incentivo para conseguir la formalidad es el acceso al crédito. En ese sentido, señaló que las mipymes formalizadas y que estén dentro del programa de facturación electrónica de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) accederán a este mecanismo.

La herramienta cuenta además con la participación de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCSP) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).