Por qué un economista respalda subir impuestos, pero rechaza tocar el IVA y el IRP

El economista e investigador Luis Rojas señaló que Paraguay necesita aumentar su presión tributaria para fortalecer la inversión pública y social, independientemente del debate coyuntural generado por las demandas del sector médico.

El debate de una suba de los tributos cobró fuerza luego de que, durante una reunión entre senadores, los ministros de Salud y de Economía y representantes médicos, el senador Silvio “Beto” Ovelar planteara aumentar los impuestos como una alternativa para generar mayores recursos para el sistema sanitario.

Ovelar mencionó entre las opciones elevar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) del 10% al 14%, aumentar el IVA o elevar el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) del 10% al 15%.

Rojas coincide con la necesidad de aumentar la recaudación y con la posibilidad de elevar el IRE, pero discrepa respecto a gravar con mayor intensidad el consumo (IVA) y los ingresos personales (IRP). También insistió en que se debe aumentar el impuesto al tabaco.

“Hace años que Paraguay tiene que subir los impuestos, tiene que subir la recaudación tributaria”, afirmó.

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Suba de impuestos: “Paraguay no tiene recursos” suficientes

Rojas sostuvo que el nivel actual de recaudación limita la capacidad del Estado para financiar políticas de desarrollo económico y social.

“Es un país que no tiene recursos para impulsar el desarrollo económico social. Es un país que no invierte en el capital humano, no invierte suficientemente en salud, en educación, en formación de la fuerza trabajadora”, señaló.

También cuestionó la insuficiente inversión en infraestructura y sostuvo que la baja recaudación es uno de los factores que explican el escaso impulso al desarrollo.

Para el economista, Paraguay se encuentra rezagado frente a otros países de la región y del mundo tanto en presión tributaria como en inversión pública.

“Paraguay está muy lejos de los demás países de la región y del mundo en presión tributaria y en inversión pública”, afirmó.

A su criterio, esta situación se refleja en problemas como la elevada informalidad, la baja productividad laboral y los déficits en educación, cobertura sanitaria y seguridad social.

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Corrupción y malgasto también deben ser combatidos

Rojas reconoce que aumentar la recaudación no puede ser la única respuesta. También señaló como problemas la corrupción y el malgasto público.

Consideró que ambos deben ser combatidos de manera frontal y que el Estado debe mejorar la utilización de los recursos que ya recauda.

Sin embargo, sostuvo que la existencia de estos problemas no invalida la necesidad de aumentar los impuestos.

“La corrupción, el malgasto público, que también es un problema que se debe combatir frontalmente, pero eso no anula que se deban subir los impuestos”, afirmó.

Por ello, plantea avanzar simultáneamente en una reforma tributaria y en una mejora de la calidad del gasto público.

IRE y tabaco, los impuestos que propone aumentar

La principal diferencia de Rojas con la propuesta de Ovelar está en dónde colocar la mayor carga tributaria.

Mientras el senador mencionó el IVA, el IRP y el IRE como alternativas, el economista considera que el aumento debe concentrarse principalmente en los sectores que tienen mayor capacidad económica.

“Es una reforma necesaria la de aumentar los impuestos y principalmente los impuestos a los sectores que más dinero ganan, que más ingresos tienen”, sostuvo.

En ese esquema, plantea aumentar el impuesto al tabaco y el IRE. “Lo que hay que aumentar es impuesto al tabaco y el IRE, no el IVA o el IRP”, afirmó.

Rojas cuestionó especialmente el bajo nivel del impuesto selectivo aplicado al tabaco en Paraguay frente a otros países de la región.

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“El selectivo al tabaco es el más bajo de la región también”, señaló.

También considera que debe analizarse una mayor carga sobre las empresas mediante el IRE. La posición del economista parte de de la premisa de si el objetivo es elevar la recaudación para aumentar la inversión social, la mayor contribución debería provenir de quienes tienen mayor capacidad económica.

Por ello, considera que aumentar el IVA no es la alternativa adecuada, debido al alcance general que tiene este impuesto sobre el consumo. Tampoco plantea elevar el IRP, que grava los ingresos de las personas físicas.

Rojas sostiene que una reforma tributaria solo tendrá sentido si los recursos adicionales se convierten efectivamente en mayor inversión pública y social.

El objetivo, según explicó, debe ser fortalecer áreas en las que Paraguay presenta importantes déficits, como salud, educación, infraestructura y seguridad social.

“Hay que buscar las alternativas y subir esa presión tributaria y, en consecuencia, subir la inversión también pública y la inversión social tan necesaria”, concluyó.