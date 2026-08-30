Suba de impuestos: economista pide revisar primero el gasto público

El debate sobre una eventual suba de los tributos cobró fuerza luego de que, durante una reunión realizada el jueves último entre senadores, los ministros de Salud y de Economía y representantes médicos, el senador Silvio “Beto” Ovelar planteara aumentar los impuestos como una alternativa para generar mayores recursos para el sistema sanitario.

Ovelar mencionó entre las opciones elevar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) del 10% al 14%, aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10% al 12% o elevar el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) del 10% al 15%.

“Suba de impuestos no debe ser la primera respuesta”

Sobre estas propuestas, ABC Color consultó al economista Arnold Benítez, quien afirmó que aumentar los impuestos no debería ser la primera respuesta a los reclamos salariales de médicos y otros sectores.

El economista sostuvo que antes el Estado debe mejorar la calidad del gasto, eliminar erogaciones que no generan valor y aumentar la eficiencia. “Un gasto permanente, como un aumento salarial, debe tener una fuente permanente de financiamiento”, sostuvo.

Aumento salarial: ¿financiar gastos permanentes con deuda?

Benítez advirtió en el curso de la entrevista que financiar gastos estructurales con deuda, déficit o ingresos extraordinarios puede atender una urgencia, pero solo traslada el problema hacia adelante.

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Por eso, consideró que una eventual reforma tributaria debe formar parte de una estrategia de mediano y largo plazo. A su criterio, los gastos permanentes requieren ingresos recurrentes para evitar que el déficit termine presionando sobre la deuda o genere la necesidad de realizar un ajuste posterior. Entre estos gastos mencionó salarios, jubilaciones, medicamentos y transferencias.

Economista cuestiona una eventual suba del IVA al 12%

Ante la posibilidad de elevar el IVA del 10% al 12%, Benítez señaló que este sería uno de los últimos impuestos que modificaría.

Aunque reconoció que el IVA tiene una amplia base de recaudación, sostuvo que si se elevara este tributo eso terminaría afectando en mayor proporción a los hogares con menores ingresos.

“Las familias de menores recursos destinan una parte mayor de sus ingresos al consumo que son gastos que realizan para adquirir bienes y servicios que satisfacen sus necesidades diarias”, resaltó.

Además, una suba del IVA podría trasladarse a los precios, aunque el impacto no necesariamente sería de dos puntos porcentuales en todos los productos, ya que dependería de los márgenes, la competencia y los costos.

“Si Paraguay necesita recaudar más, preferiría revisar primero instrumentos progresivos, exoneraciones, formalización y bases patrimoniales antes que encarecer de manera general el consumo”, afirmó.

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IRP: economista propone mayor carga para las rentas altas

Sobre la propuesta del senador Silvio “Beto” Ovelar de elevar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) hasta el 14%, el economista consideró que la medida podría aumentar la recaudación, pero difícilmente resolvería por sí sola un problema fiscal de gran magnitud.

Benítez planteó, en cambio, reforzar la progresividad del tributo. Dijo que esto implicaría mantener las tasas actuales para los sectores medios y establecer nuevos escalones para quienes tienen mayores niveles de renta neta. “Quien tiene una mayor capacidad contributiva aporte proporcionalmente más”, señaló.

También pidió evaluar la base imponible, las deducciones, el nivel de formalización y la capacidad de control de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ya que en su criterio, una tasa más alta puede tener un efecto limitado si la base sobre la que se cobra sigue siendo reducida.

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Reforma tributaria: proponen revisar exoneraciones y gastos tributarios

Sobre el punto, Benítez refirió que, el problema fiscal paraguayo tiene dos caras: el país recauda poco en comparación con buena parte de la región y, al mismo tiempo, tiene margen para mejorar la eficiencia del gasto público. Por eso, sostuvo que una reforma tributaria debe avanzar junto con cambios en la administración del Estado.

A su criterio, la sociedad puede aceptar una mayor contribución si percibe que el Estado reduce privilegios, controla filtraciones y mejora el uso de los recursos. “Ese es el punto central, ya no se trata solamente de cuánto recauda el Estado, sino de qué obtiene la sociedad a cambio”, afirmó.

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Impuestos: economista plantea ampliar la base de contribuyentes

Para una eventual reforma, Benítez explicó que priorizaría una mayor progresividad del IRP para las rentas altas, una revisión del impuesto inmobiliario, las exoneraciones y los gastos tributarios, además de una mayor formalización.

También planteó ampliar la base de contribuyentes antes de aumentar la carga sobre quienes ya tributan. “Antes de aumentar la carga sobre quienes ya tributan, el Estado debe ampliar la base de contribuyentes”, concluyó.

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