Economía
01 de septiembre de 2026 a la - 14:35

PGN 2027: Ejecutivo pide más margen de déficit para pagar deudas y sostener prioridades

En términos anualizados (los últimos 12 meses), el déficit fiscal alcanzó G. 9,7 billones, equivalente al 2,4% del PIB, detalló la cartera económica (unos US$ 1.600 millones).
En términos anualizados (los últimos 12 meses), el déficit fiscal alcanzó G. 9,7 billones, equivalente al 2,4% del PIB, detalló la cartera económica (unos US$ 1.600 millones).

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el PGN 2027, por G. 166,3 billones (US$ 25.754,4 millones), y pidió elevar excepcionalmente el déficit fiscal hasta 3,9% del PIB para atender deudas y financiar sus urgencias más necesarias. Sepa en esta nota cuáles son esas prioridades.

Por Noelia Ferreira Fariña

El Poder Ejecutivo, por medio del ministro de Economía, Óscar Lovera, presentó esta mañana al Congreso y puso sobre la mesa su hoja de ruta para 2027, con un presupuesto de G. 166.322.078.980.116 (unos US$ 25.754,4 millones), con más recursos para salud, educación, seguridad, infraestructura y protección social.

La propuesta solicita a los congresistas la autorización para elevar el déficit fiscal hasta 3,9% del PIB durante 2027. Cabe recordar que la LRF establece como regla un déficit máximo de 1,5% del PIB, sin embargo, el Gobierno plantea una excepción para 2027 y promete volver al límite desde 2028.

La deuda pendiente aparece en el centro del presupuesto

El Poder Ejecutivo explica que el mayor déficit responde, en parte, a obligaciones acumuladas de ejercicios anteriores, ya que el Estado tiene cuentas pendientes y el presupuesto 2027 incorpora recursos para atenderlas. En el documento se considera que este efecto será extraordinario y temporal. El pedido llega en un momento en que la deuda pública alcanzó US$ 21.947 millones a junio de 2026, equivalente al 34,4% del PIB.

¿En qué se gastará el dinero?

El presupuesto coloca buena parte de los recursos en áreas como salud, educación, protección social, obras públicas, energía y seguridad .

Lea más: PGN 2027: Estas son las principales cifras del Presupuesto, las deudas y aumentos previstos

Salud recibe más recursos

En el desglose por entidad, el presupuesto detalla que, para el Ministerio de Salud Pública se contempla G. 18,2 billones (unos US$ 2.818,2 millones). El proyecto agrega otros G. 6,3 billones (unos US$ 975,5 millones) para compromisos financieros del sistema sanitario y G. 2,4 billones (unos US$ 371,6 millones) para medicamentos e insumos médicos.

También explica que para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) se proyecta que tendrá G. 1,2 billones (unos US$ 185,8 millones), mientras atención primaria de la salud contará con G. 434.000 millones (unos US$ 67,2 millones).

El ministro de Economía, Óscar Lovera, presentó esta mañana al Congreso de la Nación el proyecto de PGN para 2027. (Foto gentileza MEF).
El ministro de Economía, Óscar Lovera, presentó esta mañana al Congreso de la Nación el proyecto de PGN para 2027. (Foto gentileza MEF).

Educación y Hambre Cero también ganan espacio

El proyecto entregado al Congreso también detalla que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tendrá G. 10,4 billones (unos US$ 1.610,4 millones). El proyecto incorpora G. 194.000 millones adicionales (unos US$ 30 millones) para docentes y horas cátedra, además de G. 58.000 millones (unos US$ 9 millones) para el escalafón docente.

Para uno de los programas emblemas de esta administración denominada Hambre Cero se tendrá G. 3,2 billones (unos US$ 495,5 millones), con una meta de 986.194 niños y niñas y 335 millones de raciones para 2027.

Lea más: Gobierno presenta Presupuesto 2027: sube el tope fiscal, pero no habrá reajuste para médicos

La apuesta por rutas, energía y seguridad

El proyecto presentado este martes al Congreso también proyecta que para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se contará con G. 9,2 billones (unos US$ 1.424,6 millones), incluidos G. 2,3 billones adicionales (unos US$ 356,1 millones) para rutas, mantenimiento, dragado, agua y saneamiento.

En tanto que, para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se calcula que tendrá G. 15 billones (unos US$ 2.322,7 millones) para proyectos eléctricos. Para seguridad, el Ministerio del Interior contará con G. 5,5 billones (unos US$ 851,7 millones), con recursos adicionales para comisarías, combustible y beneficios del personal policial.