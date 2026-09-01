PGN 2027: Ejecutivo pide más margen de déficit para pagar deudas y sostener prioridades

El Poder Ejecutivo, por medio del ministro de Economía, Óscar Lovera, presentó esta mañana al Congreso y puso sobre la mesa su hoja de ruta para 2027, con un presupuesto de G. 166.322.078.980.116 (unos US$ 25.754,4 millones), con más recursos para salud, educación, seguridad, infraestructura y protección social.

La propuesta solicita a los congresistas la autorización para elevar el déficit fiscal hasta 3,9% del PIB durante 2027. Cabe recordar que la LRF establece como regla un déficit máximo de 1,5% del PIB, sin embargo, el Gobierno plantea una excepción para 2027 y promete volver al límite desde 2028.

La deuda pendiente aparece en el centro del presupuesto

El Poder Ejecutivo explica que el mayor déficit responde, en parte, a obligaciones acumuladas de ejercicios anteriores, ya que el Estado tiene cuentas pendientes y el presupuesto 2027 incorpora recursos para atenderlas. En el documento se considera que este efecto será extraordinario y temporal. El pedido llega en un momento en que la deuda pública alcanzó US$ 21.947 millones a junio de 2026, equivalente al 34,4% del PIB.

¿En qué se gastará el dinero?

El presupuesto coloca buena parte de los recursos en áreas como salud, educación, protección social, obras públicas, energía y seguridad .

Lea más: PGN 2027: Estas son las principales cifras del Presupuesto, las deudas y aumentos previstos

Salud recibe más recursos

En el desglose por entidad, el presupuesto detalla que, para el Ministerio de Salud Pública se contempla G. 18,2 billones (unos US$ 2.818,2 millones). El proyecto agrega otros G. 6,3 billones (unos US$ 975,5 millones) para compromisos financieros del sistema sanitario y G. 2,4 billones (unos US$ 371,6 millones) para medicamentos e insumos médicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También explica que para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) se proyecta que tendrá G. 1,2 billones (unos US$ 185,8 millones), mientras atención primaria de la salud contará con G. 434.000 millones (unos US$ 67,2 millones).

Educación y Hambre Cero también ganan espacio

El proyecto entregado al Congreso también detalla que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tendrá G. 10,4 billones (unos US$ 1.610,4 millones). El proyecto incorpora G. 194.000 millones adicionales (unos US$ 30 millones) para docentes y horas cátedra, además de G. 58.000 millones (unos US$ 9 millones) para el escalafón docente.

Para uno de los programas emblemas de esta administración denominada Hambre Cero se tendrá G. 3,2 billones (unos US$ 495,5 millones), con una meta de 986.194 niños y niñas y 335 millones de raciones para 2027.

Lea más: Gobierno presenta Presupuesto 2027: sube el tope fiscal, pero no habrá reajuste para médicos

La apuesta por rutas, energía y seguridad

El proyecto presentado este martes al Congreso también proyecta que para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se contará con G. 9,2 billones (unos US$ 1.424,6 millones), incluidos G. 2,3 billones adicionales (unos US$ 356,1 millones) para rutas, mantenimiento, dragado, agua y saneamiento.

En tanto que, para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se calcula que tendrá G. 15 billones (unos US$ 2.322,7 millones) para proyectos eléctricos. Para seguridad, el Ministerio del Interior contará con G. 5,5 billones (unos US$ 851,7 millones), con recursos adicionales para comisarías, combustible y beneficios del personal policial.