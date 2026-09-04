Combustible de aviación: Petropar vuelve a prorrogar licitación por más de US$ 24 millones

Petróleos Paraguayos (Petropar) sigue otorgando prórrogas en la licitación internacional para la compra de combustible de aviación, cuyo monto estimado asciende a US$ 24.308.840. El proceso constituye el primer paso de la petrolera estatal para desarrollar este nuevo negocio junto con un operador privado.

El llamado corresponde a la Subasta a la Baja Electrónica Internacional N° 14/26, con ID N° 484.812 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La apertura de ofertas estaba inicialmente prevista para el 17 de agosto, pero Petropar ya postergó en cinco ocasiones el cronograma, primero al 21 y 27 de agosto, luego al 1 y 4 de setiembre, y finalmente al 15 de setiembre. La estatal no dio a conocer hasta ahora una explicación oficial sobre los sucesivos cambios de fecha.

La reiterada modificación del cronograma se produce en un llamado que contempla la adquisición de hasta 20.000 metros cúbicos de combustibles de aviación, distribuidos en cuatro ítems. Bajo la modalidad de contrato abierto, se establecen cantidades mínimas de 1.500 m³ y máximas de 5.000 m³ para cada producto.

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¿No hay interés de los proveedores?: El socio de Petropar

Las sucesivas de prórrogas generan dudas sobre el interés de los potenciales proveedores en el millonario llamado. La convocatoria contempla principalmente la compra de Jet A-1 y Gasolina de Aviación Grado 100 LL (AvGas). De acuerdo con la explicación de Petropar, la estatal será responsable de adquirir los carburantes para posteriormente comercializarlos, mientras que su socio privado deberá aportar la infraestructura necesaria para desarrollar el negocio.

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Royal Energy S.A. es el socio de Petropar en este “negocio” y la petrolera pública lo presentó como la encargada de aportar la inversión, infraestructura, experiencia técnica y capacidad operativa. La empresa estatal indicó que el proyecto contempla una implementación progresiva y la instalación de cinco aeroplantas en distintos puntos del país.

Sin embargo, Petropar todavía no transparentó cuánto deberá invertir Royal Energy, qué instalaciones deberá construir, dónde estarán ubicadas las cinco aeroplantas ni cuál será el cronograma previsto para su puesta en funcionamiento.

La estatal tampoco informó las condiciones económicas del acuerdo con su aliado privado, cómo se distribuirán las ganancias, qué riesgos asumirá cada parte ni cuál será el plazo de la alianza. Wilka sigue sin explicar los detalles del trato con el socio privado.

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En otras palabras, mientras Petropar ya inició el proceso en el que destinará recursos públicos para la compra del combustible, continúan sin conocerse detalles fundamentales de la estructura privada que deberá hacer posible el almacenamiento y suministro.

¿Cómo seleccionó Petropar a su socio privado?

El presidente de Petropar, William Wilka, aclaró que los US$ 24,3 millones corresponden exclusivamente a la adquisición de los combustibles y no deben ser considerados como parte de la inversión en infraestructura. También explicó que los 20.000 m³ previstos no serán almacenados simultáneamente, sino que corresponden a una proyección de abastecimiento que se ejecutará de manera progresiva, según la demanda y el cronograma de implementación.

Otro aspecto que permanece sin respuesta es cómo fue seleccionada Royal Energy como socia de Petropar. Wilka señaló que la firma es el “operador adjudicado mediante un proceso”, pero la estatal no precisó si realizó un llamado para seleccionar al privado, cuándo se concretó el acuerdo ni bajo qué normativa legal se estableció la alianza.

Según los datos proporcionados por Petropar, Royal Energy es una empresa paraguaya con experiencia en combustibles aeronáuticos desde 2017. La firma habría comenzado a operar en el segmento como distribuidora de productos de aviación para una compañía multinacional que continúa participando del mercado local.

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¿Quiénes están detrás de Royal Energy?

En los registros consultados figura Raúl Arnaldo Gavilán Cáceres como presidente de Royal Energy y Pedro Manuel Morales Roura como accionista. No obstante, representantes del rubro señalaron a ABC que Morales ya no forma parte de la compañía y remitieron documentación tributaria en la que aparece Daiana Letizia María Ferrari Ginés como representante legal. Ferrari Ginés también figura como representante de la firma ante la DNCP.

El proyecto de Petropar no se limitaría a los aeropuertos Silvio Pettirossi y de Encarnación, puntos contemplados en la actual licitación de compra de combustible de aviación. La estatal plantea extender gradualmente el servicio a cinco aeroplantas, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de combustible para la aviación y atender zonas con cobertura limitada o inexistente.

Petropar sostiene que la expansión también permitiría contar con combustible para evacuaciones aeromédicas, vuelos humanitarios, operaciones de seguridad y otras situaciones de emergencia. No obstante, aún no se conocen públicamente las ubicaciones de las cinco plantas ni la inversión comprometida para su desarrollo.