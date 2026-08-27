Combustible de aviación: Petropar dio a conocer a su socio, pero persisten dudas sobre la alianza

Petróleos Paraguayos (Petropar) informó que la empresa Royal Energy S.A. será su socio privado que aportará la “inversión y la infraestructura necesaria” para desarrollar su proyecto de combustibles de aviación.

La estatal se encargará de adquirir los carburantes y de hecho ya puso en marcha mediante una licitación internacional de hasta US$ 24,3 millones para la compra de los productos.

Sin embargo, la petrolera pública aún no transparentó las condiciones del acuerdo con su aliado, cuánto invertirá ni qué infraestructura deberá desarrollar.

La confirmación fue realizada en un escrito remitido por el titular de la petrolera, William Wilka, en la que respondió algunas de a las consultas de ABC sobre el plan.

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Combustible de aviación: Privado debe invertir en cinco aeroplantas

Según Wilka, el proyecto contempla una implementación progresiva y el desarrollo de cinco aeroplantas en el país. La intención es ampliar la disponibilidad de Jet A-1 y Gasolina de Aviación Grado 100 LL (AvGas) en puntos donde actualmente existe una cobertura limitada o inexistente.

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Mierntras nada se sabe de estas inversiones que debe desarrollar el socio privado, Petropar ya puso en marcha el proceso para adquirir los combustibles.

Se trata dea Subasta a la Baja Electrónica Internacional N° 14/26, con ID N° 484.812 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), contempla hasta 20.000 metros cúbicos de estos productos y un monto estimado de US$ 24.308.840.

La compra de combustible Petropar

De acuerdo con la explicación oficial, Petropar será quien adquiere los carburantes para posteriormente comercializarlos dentro del nuevo esquema.

La estatal aclaró que los US$ 24,3 millones corresponden exclusivamente a la compra del producto y que este monto no debe confundirse con la inversión necesaria para desarrollar la infraestructura física que debe desarrollar su socio privado, pero de esas inversiones nada se sabe.

“El monto estimado de US$ 24,3 millones destinado a la adquisición de combustible no debe confundirse ni adicionarse como si se tratara de una inversión en activos físicos”, señala el escrito de Wilka.

El presidente explicó además que los hasta 20.000 m³ previstos en la licitación no representan un volumen que Petropar deba almacenar simultáneamente. Se trata, según indicó, de una proyección de abastecimiento para un período determinado.

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Resaltó que el combustible será recibido, almacenado, distribuido y comercializado progresivamente, conforme a la demanda y al cronograma de implementación.

Royal Energy pondrá la infraestructura: ¿Pero desde cuándo y dónde?

El otro componente del proyecto estará a cargo del operador privado. Petropar sostiene que Royal Energy S.A. aportará la experiencia técnica, capacidad operativa y la inversión necesaria para desarrollar la infraestructura requerida para el negocio.

La estatal señaló que la actividad requiere instalaciones y equipamientos especializados, además de procedimientos específicos para la recepción, almacenamiento, control de calidad, trazabilidad y suministro de combustible a las aeronaves.

“El modelo adoptado permite combinar las fortalezas de ambas partes: Petropar aporta su capacidad institucional, comercial y de abastecimiento, mientras que el operador privado aporta experiencia técnica, capacidad operativa e inversión para la infraestructura necesaria”, respondió Wilka en su escrito.

Sin embargo, la estatal no precisó cuánto deberá invertir Royal Energy ni qué infraestructura concreta deberá instalar. Tampoco informó dónde estarán ubicadas las cinco aeroplantas, qué capacidad tendrá cada una, qué equipamientos serán incorporados ni cuál será el cronograma para su puesta en funcionamiento.

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¿Cómo fue seleccionada Royal Energy?

Otro de los puntos que quedaron sin respuesta es el mecanismo mediante el cual Petropar eligió a Royal Energy como su socio.

En su respuesta, Wilka señala que “el operador adjudicado mediante un proceso es Royal Energy S.A.”, pero la estatal no respondió la consulta específica de ABC sobre si realizó un llamado para seleccionar al operador y si dicho procedimiento fue publicado en el portal de la DNCP.

Tampoco informó cuándo se concretó el acuerdo ni cuáles son sus condiciones. Tampoco respondió bajo qué normativa legal Petropar tendrá este socio.

Llama la atención el manejo poco transparente que la estatal le está dando a este nuevo negocio, mientras ya avanza con la compra de los carburantes mediante una licitación pública donde utilizará los recursos de la empresa de todos los paraguayos.

Royal Energy tiene experiencia desde 2017

Asimismo, Petropar justificó la incorporación de Royal Energy señalando que se trata de una empresa paraguaya con experiencia en combustibles aeronáuticos.

Según Wilka, la compañía comenzó a operar en este segmento en 2017, como distribuidora de productos de aviación para una compañía multinacional que, según indicó, continúa participando actualmente en el mercado paraguayo.

La estatal sostiene que Royal Energy cuenta con experiencia específica en la manipulación y suministro de Jet A-1 y AvGas, además de personal capacitado y conocimiento de los procedimientos técnicos exigidos por esta industria.

¿Hasta cuándo durará la alianza?

La respuesta de Petropar permite conocer ahora quién será el operador privado, pero no cuánto le costará al privado poner en funcionamiento la infraestructura necesaria, como se distribuirán las ganancias, ni las proyecciones de ventas.

ABC consultó específicamente cuánto invertirá Royal Energy, dónde realizará las inversiones y en qué ítems o instalaciones se utilizarán esos recursos. La estatal no respondió.

Tampoco informó cuál será el plazo de la alianza ni qué riesgos asumirá Petropar y cuáles corresponderán al operador privado.

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Lo que queda claro es que Petropar comprará el combustible y Royal Energy deberá aportar la infraestructura y la capacidad operativa para desarrollar el negocio.

Pero los términos bajo los cuales funcionará esa relación todavía no fueron dados a conocer.

Expansión gradual

Wilka señaló que “Petropar Aviación” no estará limitado a los aeropuertos Silvio Pettirossi y de Encarnación, que son los puntos contemplados en la actual licitación de compra.

El proyecto prevé una expansión gradual hacia cinco aeroplantas, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de Jet A-1 y AvGas en diferentes zonas del país.

Según la estatal, esta expansión no responde únicamente a un objetivo comercial. También apunta a mejorar la conectividad aérea y disponer de combustible para evacuaciones aeromédicas, vuelos humanitarios, operaciones de seguridad y otras situaciones de emergencia.

Sin embargo, todavía no se conocen públicamente la ubicación de las cinco plantas, el monto de inversión comprometido por Royal Energy para ello, el cronograma de ejecución ni las condiciones contractuales que regirán la alianza.

Mientras Petropar ya avanza con la compra de los combustibles de aviación por hasta US$ 24,3 millones, todavía quedan por transparentar aspectos centrales de la estructura privada que deberá hacer posible su almacenamiento, distribución y comercialización.