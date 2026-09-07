PGN 2027: Arnold Benítez cuestiona que el crecimiento del PIB sostenga el ajuste fiscal

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 entregado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional asciende a G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar), un aumento de 11,2% frente al presupuesto aprobado para 2026.

En el nuevo proyecto, el Ejecutivo prevé un déficit de hasta 3,9% del PIB, por obligaciones acumuladas, principalmente en Salud y Obras Públicas, y plantea regresar al límite de 1,5% en 2028.

“Crítica que se dependa más del crecimiento del PIB antes que de la eficiencia del gasto o de una mayor recaudación. Incluso ya está saliendo que el crecimiento del año pasado es dudoso, eso es una lástima realmente”, dijo el economista Arnold Benítez en entrevista con ABC Color.

Lea más: Dionisio Borda advierte que el PGN 2027 traslada el problema fiscal a la próxima administración

PGN 2027 depende de un crecimiento del 4,2%

El Gobierno calcula un crecimiento real del 4,2% para el 2027. Una expansión de ese tamaño eleva los ingresos públicos y también aumenta el PIB que se utiliza como referencia para medir el déficit y la deuda, agregó.

Por esa vía, la meta fiscal puede resultar más accesible. Sin embargo, un déficit menor en relación con el PIB no demuestra por sí mismo que el Estado gaste mejor, dijo Benítez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Con crecimiento fuerte, mayor recaudación y mejores condiciones de financiamiento, el Estado tendría que estar acumulando margen para los años malos. En cambio, vuelve a necesitar una excepción fiscal”, advirtió el economista.

Benítez plantea someter las cuentas públicas a un escenario menos favorable. “Si Paraguay creciera 2% durante dos años, el país podría enfrentar una presión mayor sobre la deuda, los impuestos o la meta de convergencia fiscal”, refirió.

La eficiencia del gasto público queda bajo la lupa

Dijo que el tamaño del presupuesto no permite medir por sí solo la calidad del gasto. Explicó que en la última década, el PIB nominal duplicó su tamaño, mientras aumentaron la recaudación, el crédito, la infraestructura y la capacidad de financiamiento.

Para Benítez, tampoco alcanza con cortar planillas de funcionarios públicos. La discusión debe centrarse en los resultados que genera cada estructura estatal y cuánto cuesta obtenerlos. “Un Estado puede tener menos funcionarios y funcionar mal. También puede mantener plantillas y oficinas diseñadas para procesos que la tecnología ya las volvió obsoletas”, explicó.

Igualmente planteó revisar gastos, como viáticos, alquileres, vehículos, combustibles, consultorías recurrentes, bonificaciones y servicios duplicados. Dijo que la suma de partidas pequeñas puede representar un monto significativo para las finanzas públicas.

Por ejemplo, G. 100 millones representan una cifra casi imperceptible frente a un presupuesto de G. 166,3 billones. “Si ese mismo gasto aparece en 500 dependencias, el monto llega a G. 50.000 millones”, alertó.

Lea más: PGN 2027: Volver al 1,5% del PIB exige un plan fiscal desde hoy, refiere economista

Ejecutar el presupuesto no garantiza mejores servicios

Otro punto cuestionado por Benítez se relaciona con la medición de la ejecución presupuestaria. Una ejecución del 98% no significa, por sí misma, que los recursos hayan sido bien utilizados.

La evaluación debería considerar resultados concretos:

En Salud, medicamentos y tiempos de atención.

En Educación, aprendizaje.

En infraestructura, reducción de costos logísticos y retorno económico.

En digitalización, cantidad de trámites eliminados y simplificación de procesos.

“Ejecutar mucho y producir poco sigue siendo una mala gestión, aunque el cierre presupuestario luzca impecable”, afirmó Benítez.

Lea más: Congreso instala Comisión Bicameral que estudiará el PGN 2027: quiénes la integran

Recaudación y productividad, claves para las cuentas públicas

Paraguay todavía tiene un margen para mejorar la recaudación con una mayor formalización, reducción de la evasión y mejor uso de la información tributaria. Pero aumentar los ingresos tampoco resuelve el problema si cada guaraní adicional se transforma en gasto permanente. “Recaudar mejor y gastar igual de mal sólo financia mejor la ineficiencia”, advirtió.

El análisis también pone la atención en la productividad. Según el documento, la productividad total de los factores tuvo un escaso avance durante buena parte de la última década, mientras la productividad laboral paraguaya continúa lejos de la registrada en economías desarrolladas. “El país creció, pero su capacidad para producir más con los mismos recursos no avanzó al mismo ritmo”, refirió.

Lea más: PGN 2027: Manuel Ferreira analiza los números ocultos tras el proyecto económico

¿El crecimiento del PIB alcanza para volver al 1,5%?

El analista cree que el regreso al déficit de 1,5% del PIB en 2028 es posible si la economía mantiene una expansión cercana al 4%, la recaudación acompaña y desaparece el componente extraordinario del gasto.

El punto de discusión radica en la composición de ese ajuste. Para Benítez, el resultado será más sólido si surge de mejores ingresos y mayor productividad pública, y no principalmente de un PIB más grande. “Después de 10 años de expansión, Paraguay debería exhibir más margen fiscal y un Estado más productivo”, concluyó.

Lea más: Benigno sobre el PGN 2027: “No es un presupuesto sostenible y realista”